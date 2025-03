Successo di pubblico per “Sipario d’autore”, Ventimiglia punta a implementare il teatro con cinema forum e polo museale (Foto e video)

La commistione di prosa, musica, narrazione, letteratura con un filo rosso preziosissimo legato alla bellezza della parola in tutte le sue declinazioni proposta al teatro comunale di Ventimiglia è piaciuta ed è stata apprezzata. La rassegna teatrale “Sipario d’autore”, appena conclusa, ha, infatti, avuto un grande successo di pubblico.

Sold out per i cinque “eventi spettacolo”. "L'intento era quello di proporre un cartellone teatrale di caratura nazionale al fine di riprendere a celebrare il teatro non solo dal punto di vista della qualità degli spettacoli ma anche dal punto di vista simbolico come luogo di incontro e di scambio culturale" - dice Claudia Claudiano facendo un bilancio della rassegna teatrale 2024-2025 - "Siamo partiti con 'Arrivano i dunque' con Alessandro Bergonzoni, un incredibile viaggio ai confini del teatro comico e dell’assurdo. È seguito l’omaggio musicale a Lucio Dalla con un ensemble di grandi jazzisti guidati dall’eclettico Peppe Servillo affiancato da Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Un successo inaspettato è stato lo spettacolo con Edoardo Prati, ventenne grande appassionato di letteratura e stella del mondo social, presenza fissa alla trasmissione televisiva Che tempo che fa e opinionista, che ha portato sul palco 'Cantami d’amore'. Il suo è stato un viaggio attraverso la letteratura e la musica, da Lucrezio a Battiato, che è stato in grado di attirare la presenza di numerosi ragazzi tra il pubblico. Sold out per 'Il calamaro gigante', storia curiosa e surreale che ha visto protagonista l'amatissima Angela Finocchiaro insieme a Bruno Storie e una nutrita compagnia di attori e danzatori che si muovevano in una scenografia di grande impatto. La chiusura di stagione è stata dedicata al metateatro in chiave divertente e coinvolgente con un mostro sacro quale Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix in 'Pirandello Pulp' di Edoardo Erba. Uno spettacolo di prosa con due veri mattatori, apprezzatissimo dal pubblico, che ha portato sul palco di Ventimiglia una parte di storia del teatro. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto: spettacoli praticamente sempre sold-out con la presenza anche di un pubblico più giovane".

Ora l'intento dell'Amministrazione è di implementare il teatro puntando anche sul cinema forum e creando un polo museale. "Una stagione teatrale riuscitissima che ha registrato incassi per oltre 26.000,00 euro. Il teatro, come forma d’arte viva e universale, è stato un veicolo fondamentale per rafforzare il senso di comunità, promuovere la cultura e offrire un’occasione di incontro e di confronto tra diverse generazioni e sensibilità. Numerose sono le interlocuzioni che stiamo iniziando a fare anche con l'esterno per riuscire a implementare il teatro a 360 gradi" - svela l'assessore con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, al Teatro, alle Biblioteche, allo Sport, alla Terra e all'Innovazione Tecnologica Serena Calcopietro - "Non soltanto inteso come stagione teatrale, tantissimi cittadini ci hanno, infatti, richiesto l'istituzione del cinema. Un avviso è stato fatto ma è andato perso. Ora ci impegniamo a cercare oltre confine tutta una serie di figure che possano portare di nuovo ad attivare questo servizio per i nostri cittadini. Nel momento in cui riuscissi ad individuare determinate figure competenti, sempre nel settore, si andranno a intersecare con la stagione teatrale per adulti e bambini. L'obiettivo è quello di andare a far vivere il teatro per più materie e con una periodicità sempre più frequente. Più che di 'cinema puro' io parlerei di cinema forum con momenti di intervento. Sto anche cercando di studiare e ripensare agli spazi subito adiacenti all'entrata, la volontà è quella di trasformarli in un polo museale. Entrando a teatro vi sarà la possibilità di godere non soltanto della spettacolo ma anche di poter respirare quell'area culturale che Ventimiglia finalmente merita".