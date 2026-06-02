Ventimiglia accelera con “Pole Position”: domani arriva l’ex pilota di Formula 1 Érik Comas al Forte

Prosegue con grande interesse “Pole Position”, la mostra dell’artista Paolo Amico dedicata al mondo dei motori, ospitata a Ventimiglia nella settimana del Gran Premio di Monaco. L’esposizione vivrà uno dei momenti più attesi mercoledì 3 giugno, quando sarà presente Érik Comas, ex pilota di Formula 1 e protagonista del motorsport internazionale. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, sponsor, imprenditori e appassionati provenienti dall’Italia e dalla vicina Costa Azzurra, confermando il carattere internazionale dell’iniziativa.

Fortemente voluta da Elisa De Leo, vicepresidente di Ventimiglia Viva, e da Chiara Osnago Gadda, direttore della comunicazione di Sportello Italia nel Principato di Monaco, la manifestazione rappresenta un originale punto d’incontro tra arte, sport e territorio. Le opere di Paolo Amico, realizzate con la sua inconfondibile tecnica basata su penna a sfera e timbri, raccontano il fascino della velocità, dell’adrenalina e delle competizioni automobilistiche attraverso uno stile personale e immediatamente riconoscibile.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la live performance dell’artista, che consentirà al pubblico di assistere dal vivo alla creazione di una nuova opera, entrando nel cuore del processo creativo che caratterizza il suo lavoro. L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio attraverso la cultura, creando occasioni di dialogo e collaborazione tra istituzioni, imprese, sponsor e mondo artistico in uno dei periodi di maggiore visibilità per la Riviera dei Fiori. «Quest'anno la pole position parte da Ventimiglia. Attraverso l'arte vogliamo costruire relazioni, promuovere il territorio e creare occasioni di incontro tra realtà diverse accomunate dalla volontà di investire nella cultura e nell'internazionalizzazione della nostra città», sottolineano Elisa De Leo e Chiara Osnago Gadda. La mostra “Pole Position” resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno presso il Forte dell’Annunziata.

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