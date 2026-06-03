Sanremo, Verità e Memoria: un incontro letterario e scientifico sui diritti inviolabili

Sabato 13 giugno, alle ore 16:00, la Sala della Federazione Operaia di Sanremo (Via Corradi, 47) ospiterà la conferenza dal titolo fortemente evocativo: “Sarà vera memoria quando la verità verrà alla luce”.

L’evento si configura come un intenso incontro letterario e di dibattito, finalizzato a esplorare tematiche di scottante attualità, giustizia sociale e tutela dei diritti umani attraverso le voci di scrittori, giornalisti e scienziati di rilievo nazionale

Il programma letterario e gli ospiti

Il cuore della conferenza vedrà la presentazione di tre opere di forte impatto civile:

”Lisa. La giustizia svanita in un sogno” e “Le tre vite di Lisa”: presentati dagli autori Maurizio Federico (Dirigente di Ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità) e Margherita Eichberg (Architetto del Ministero della Cultura).

”Effetto avverso”: scritto e presentato da Marianna Canè, nota giornalista d’inchiesta della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”.

”I Nessuno che fecero la storia”: scritto e presentato da Lucia Canepa, attivista in prima linea per la difesa dei diritti civili e della libertà di scelta.

L’approfondimento scientifico e legale

Ad arricchire il dibattito analizzando i risvolti medico-scientifici della nostra epoca ci sarà l’intervento del Dott. Mauro Mantovani, bio-immunologo, docente e visiting professor in tossicologia ambientale, diagnostica infettivologica e immunologia delle malattie autoimmuni e tumorali.

Una testimonianza esclusiva

Il dibattito sarà arricchito da un momento di profondo impatto umano e civile: la testimonianza diretta di Marco Florio, a cui è stato ufficialmente riconosciuto il danno da vaccino. La sua storia offrirà uno spunto concreto di riflessione sul delicato equilibrio tra salute pubblica, tutele legali e diritti del cittadino.

La moderazione del tavolo e il focus sulla difesa legale dei cittadini saranno affidati all’Avv. Valeria Panetta, esponente dell’Associazione Arbitrium – Pronto Soccorso Giuridico per la tutela dei diritti inviolabili.