Le Vele protagoniste del weekend ad Alassio!

L’estate entra nel vivo ad Alassio e Le Vele si prepara ad accogliere un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento. Il celebre club della Riviera ligure aprirà le porte venerdì 5 e sabato 6 giugno con due appuntamenti tra i più attesi della stagione, pronti a richiamare pubblico da tutto il Nord Italia e non solo.



Venerdì 5 giugno — ore 23:00 — MAMACITA

Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 23:00, protagonista della serata sarà Mamacita, il format Latin Urban più famoso d’Italia, che da anni conquista le piste dei principali locali nazionali e internazionali. Una notte esplosiva all’insegna dei migliori successi Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban, accompagnati da uno show coinvolgente e da un’atmosfera capace di trasformare ogni evento in un’esperienza unica. Un appuntamento imperdibile per chi ama ballare e lasciarsi travolgere dall’energia delle sonorità più amate del momento.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 6 giugno — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 23:00, sarà invece la volta di Stylhertz, il party che celebra l’incontro tra musica e stile attraverso un format elegante e contemporaneo. “Where Music Meets Style” è il concept che accompagnerà il pubblico in una notte caratterizzata da sonorità ricercate, scenografie suggestive e un’atmosfera internazionale. In consolle tornerà Samuele Sartini, tra i dj più apprezzati del momento, che con le sue produzioni sta facendo ballare i dancefloor di tutta Italia e non solo. Al suo fianco ci sarà Francis Key, per una serata all’insegna della migliore musica house e commerciale. Un evento pensato per chi desidera vivere la nightlife in una delle location più iconiche della Riviera, tra divertimento, glamour e qualità musicale.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Tra il fascino del mare, la migliore musica e un’atmosfera unica, Le Vele si prepara a vivere un nuovo weekend da protagonista. Un appuntamento che conferma il locale come una delle destinazioni più amate della nightlife della Riviera.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita - Friday, 5th June 2026



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday, 5th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-5th-june-2026/232878/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 6th June 2026



Where music meets style!



Saturday, 6th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ





LINE UP

Samuele Sartini

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-6th-june-2026/232953/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721