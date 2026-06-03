Ventimiglia, il Lions Club organizza una speciale "Camminata Fitness “Passi …..che Donano"

Domenica 7 giugno il Lions Club Ventimiglia organizza con la partecipazione della palestra Red Pepper di Vallecrosia e con l'aiuto dell'azienda Fratelli Beccaria, autentico leader nell'import-export di prodotti alimentari, una speciale Camminata Fitness “Passi …..che Donano” aperta a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e sostenere concretamente il territorio.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di cittadini, famiglie e appassionati di attività all'aria aperta che, attraverso la loro adesione, contribuiranno a una importante causa benefica.

Il percorso si snoderà dal porto di Ventimiglia, passando alla Marina ed alla città alta coniugando bellezze naturali e culturali. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all'Associazione Spes Auser di Ventimiglia, da anni punto di riferimento per il sostegno alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità con ragazzi con disabilità ad ogni età e genere.

L'iniziativa si inserisce nel programma delle attività che il Lions Club promuove costantemente sul territorio con finalità sociali e benefiche, confermando l'attenzione dell'associazione verso le esigenze della comunità locale.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, ricordando che ogni presenza contribuirà a trasformare una giornata di sport e benessere in un importante gesto di solidarietà.

Si consiglia di iscriversi ai numeri in locandina per essere sicuri di poter partecipare. Telefono palestra 388 4776373 - Telefono organizzatori 349 3636253

Un appuntamento che promette di coniugare movimento, socialità e attenzione verso il prossimo, valori che da sempre rappresentano il cuore dell'attività del Lions Club Ventimiglia e dell'Associazione Spes.