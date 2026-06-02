Festa della Repubblica, a Sanremo la solenne cerimonia dell’Ammainabandiera conclude le celebrazioni del 2 Giugno

Si sono concluse regolarmente alle 19, presso il Monumento ai Caduti di Corso Mombello, le celebrazioni della Festa della Repubblica a Sanremo con la tradizionale cerimonia dell’Ammainabandiera. La cerimonia si è svolta sulle note dell’Inno di Mameli, in un clima di raccoglimento e rispetto istituzionale, alla presenza della Polizia di Stato rappresentata dal Sovrintendente Gaetano Fornito e dall’Assistente Capo Coordinatore Emiliano Masucci.

Un ruolo significativo è stato svolto dalla Polizia Locale di Sanremo che, con il proprio personale, ha provveduto all’esecuzione dell’Ammainabandiera, concludendo con solennità le celebrazioni cittadine della Festa della Repubblica. Presenti inoltre il Cav. Uff. Roberto Pecchinino, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell’ANIOC – Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, e l’Alpino Francesco Cirimele in rappresentanza della Sezione ANA di Sanremo.

Con l’Ammainabandiera si è così conclusa una giornata intensa e partecipata, dedicata ai valori della Repubblica, della Costituzione e dell’unità nazionale, che ha visto la presenza delle istituzioni, delle associazioni combattentistiche e d’arma e di numerosi cittadini.