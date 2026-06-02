La Sinfonica celebra la Repubblica: applausi al Casinò per il tradizionale concerto del 2 Giugno (Foto)

La musica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha chiuso nel pomeriggio di oggi le celebrazioni cittadine per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. Come da tradizione, il Teatro dell’Opera del Casinò ha ospitato il concerto istituzionale del 2 Giugno, appuntamento che ogni anno accompagna la ricorrenza nazionale con un momento dedicato alla cultura e alla condivisione.

L’evento si è svolto al termine del programma ufficiale organizzato dal Comune di Sanremo, che nel corso della giornata aveva visto alternarsi le cerimonie commemorative, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli interventi delle autorità e l’appuntamento dei Martedì Letterari dedicato al referendum del 1946.

Sul podio è salito il maestro Gudni Emilsson, che ha guidato l’Orchestra Sinfonica davanti a una platea numerosa composta da cittadini, rappresentanti delle istituzioni, associazioni combattentistiche e d’arma e ospiti intervenuti per la Festa della Repubblica.

Il concerto ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’intera giornata, confermando ancora una volta il ruolo centrale che la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo riveste nella vita culturale della città. La musica ha così accompagnato il ricordo di una data fondamentale della storia italiana, contribuendo a creare un’atmosfera di partecipazione e condivisione in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica.

Nel corso dell’esibizione non sono mancati momenti di apprensione quando uno spettatore, seduto nelle ultime file della galleria, è rimasto coinvolto in una caduta accidentale. L’intervento dei soccorritori ha comportato una temporanea interruzione del concerto, poi regolarmente ripreso una volta ristabilite le condizioni di sicurezza e prestata assistenza all’uomo.

L’appuntamento si è concluso con gli applausi del pubblico, suggellando una giornata che Sanremo ha dedicato alla memoria, ai valori democratici e alla cultura. Un modo per celebrare non soltanto una ricorrenza istituzionale, ma anche il senso di appartenenza a una comunità che continua a riconoscersi nei principi di libertà, partecipazione e solidarietà sanciti dalla Costituzione repubblicana.

(Foto di Erika Bonazinga)