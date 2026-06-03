Sanremo approva il cartellone cultura primavera-estate 2026: festival, concerti e laboratori per tutte le età

E' stato approvato il programma delle attività culturali primavera-estate 2026, confermando la volontà dell’amministrazione di investire nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso eventi diffusi, laboratori e iniziative rivolte a residenti e turisti. Il provvedimento, promosso dal Settore Turismo, Cultura e Commercio, si inserisce nel progetto “Sanremo Cultura” e punta a rafforzare il ruolo della città come polo culturale e turistico di riferimento, favorendo al tempo stesso la partecipazione della comunità e la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Tra gli appuntamenti principali spicca la quinta edizione del festival itinerante di letteratura, musica e arte “Facciamo Pace”, organizzato dall’associazione culturale Le MusE Festival al Femminile ODV dal 5 al 21 giugno. E' stata approvata una rimodulazione del contributo economico, aumentato da 1.631 a 1.841 euro, per sostenere il nuovo programma culturale pensato per valorizzare i luoghi della cultura recentemente inaugurati in città. Spazio anche alla musica con i tre concerti estivi della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, previsti tra giugno e settembre. Per l’iniziativa il Comune sosterrà una spesa di 300 euro attraverso l’acquisto di 300 biglietti destinati alle attività istituzionali dell’ente. Grande attenzione anche al Museo Civico di Palazzo Nota, che ospiterà durante i mesi di luglio e agosto laboratori didattici estivi curati da Arcadia Cooperativa Sociale. L’investimento previsto è di 1.850 euro e punta a coinvolgere famiglie, bambini e visitatori attraverso attività dedicate alla scoperta del patrimonio museale cittadino.

La Biblioteca Civica sarà invece protagonista di una serie di iniziative gratuite dedicate ai più giovani. Da giugno a settembre sono in programma attività ludico-letterarie con teatro Kamishibai e albi illustrati curate da Edizioni Artebambini, per un importo di 407,50 euro. A queste si aggiungeranno sei incontri tra letture animate, laboratori ed eventi tematici organizzati da Savana Srl tra luglio e dicembre, per una spesa complessiva di 1.220 euro IVA inclusa. E' stata inoltre concessa gratuitamente l’occupazione di suolo pubblico in Piazza Nota per la serata dell’8 luglio, nell’ambito dell’evento “La Transumanza Favolosa”.

Complessivamente, il piano approvato dalla Giunta prevede investimenti per 5.618,50 euro destinati alla programmazione culturale cittadina. L’amministrazione ha inoltre previsto la possibilità di arricchire ulteriormente il calendario con nuove proposte artistiche fino a un massimo di 3.000 euro, oltre a eventuali spese organizzative e logistiche fino a 5.000 euro, senza necessità di ulteriori delibere. Le iniziative approvate favoriranno “la promozione culturale della città e la valorizzazione delle sue identità storiche e artistiche”, con particolare attenzione alle famiglie, ai ragazzi e al pubblico turistico del periodo estivo.