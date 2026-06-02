Dolceacqua accende l’estate 2025: vino, musica, teatro e tradizioni nel ricco calendario di eventi

Un’estate all’insegna della cultura, dell’enogastronomia, dello spettacolo e delle tradizioni locali. È quello che si prepara a vivere Dolceacqua grazie a un calendario ricco di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. Da giugno a settembre, residenti e visitatori potranno partecipare a un programma variegato, pensato per coinvolgere pubblici di ogni età.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “Il Dolceacqua in Piazza”, in programma il 18 luglio, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. L’evento celebra il prestigioso Rossese di Dolceacqua attraverso degustazioni abbinate ai prodotti tipici del territorio, confermandosi come uno dei momenti simbolo dell’estate nel borgo. Il 1° agosto tornerà invece la tradizionale Sagra dei Frescioi, una serata dedicata alla gastronomia e al divertimento che valorizza una delle specialità più amate della cucina locale e che ogni anno richiama numerosi partecipanti. Grande attenzione sarà riservata anche alla musica con Jazz Valley, in programma il 7 agosto in Piazza Mauro. La manifestazione, dedicata alla memoria di Renato Gamalero, torna per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di offrire eventi musicali di qualità e arricchire ulteriormente l’offerta culturale del paese.

Si rinnova inoltre il successo delle ormai consolidate serate teatrali al Castello dei Doria, che negli anni hanno conquistato un pubblico sempre più numeroso. Il suggestivo scenario del castello ospiterà spettacoli di prosa, teatro musicale e cabaret, regalando al pubblico serate di grande fascino in uno dei luoghi più rappresentativi di Dolceacqua. Spazio anche all’intrattenimento per le famiglie con “Magico Varietà”, spettacolo di illusionismo e magia in programma il 2 agosto, mentre l’11 agosto sarà protagonista il comico Enzo Paci con lo spettacolo “Paci a Pezzi”, una serata all’insegna della comicità e del divertimento.

Nel corso del mese di agosto non mancheranno le tradizionali serate gastronomiche e danzanti organizzate dai ragazzi della Pro Loco I Dusaigoti, appuntamenti che rappresentano da sempre un momento di aggregazione e convivialità per residenti e turisti. Tra gli eventi musicali figura inoltre il Concerto della Banda Musicale di Dolceacqua, in programma il 12 agosto, che valorizzerà una delle realtà culturali più radicate e significative del territorio. Il calendario estivo sarà completato da osservazioni astronomiche al Castello dei Doria, concerti, spettacoli culturali, visite guidate, mercatini, il tradizionale spettacolo pirotecnico musicale e numerose altre iniziative dedicate alla promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo.

«Questi sono solo alcuni degli eventi in calendario. Anche quest’anno abbiamo lavorato per proporre un programma vario e di qualità, capace di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e, al tempo stesso, offrire occasioni di svago, cultura e aggregazione. L’obiettivo è accogliere al meglio residenti e visitatori, facendo vivere il paese durante tutta la stagione estiva», spiega la consigliera Luana Mauro, portavoce del gruppo manifestazioni insieme ai colleghi Renzo Piantoni, Eulalia Tornatore e Giulio Bortolomai.

«Un ringraziamento speciale va alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che collaborano con passione e disponibilità alla realizzazione di queste iniziative, contribuendo in modo determinante al successo degli eventi e alla promozione di Dolceacqua», conclude.