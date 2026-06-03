Sanremo, al Club Inner Wheel incontro con Marzia Taruffi

Appuntamento di pregio nella serata del 27 maggio scorso nel quale il Club INNER WHEEL di Sanremo ha accolto presso l’Hotel Villa Sylva di Sanremo la Dottoressa MARZIA TARUFFI, scrittrice, giornalista e curatrice dei “Martedi Letterari” del Casinò di Sanremo.

Per quasi quarant’anni la storia dell’alta sartoria maschile italiana ha avuto il suo palcoscenico internazionale nelle atmosfere mondane e scintillanti delle sale del Casinò di Sanremo.

Nato da un’idea illuminata di Michelangelo Testa, allora direttore della rivista Arbiter, il Festival della Moda Maschile tenne la sua prima edizione nel 1952 e, per quasi quattro decenni, divenne un appuntamento annuale imprescindibile per i maestri sartori, che nelle sfilate alla Casa da Gioco matuziana mostravano al mondo il raffinato gusto del bello. La nascita e l’evoluzione di un evento, che è stato l’elegante vetrina internazionale della creatività e sapienza artigiana italiana nel mondo, è stato il tema dell’incontro con Marzia Taruffi, autrice del libro “Casinò di Sanremo, Festival della moda maschile: il Made in Italy veste il mondo” (ed. De Ferrari).

La dottoressa Taruffi ha ripercorso una stagione nella quale vedeva la luce anche il Festival della Canzone Italiana e il Casinò si poneva all’avanguardia della cultura popolare e imprenditoriale del nostro Paese.

La narrazione si è estesa ad aspetti artistici, storici e architettonici della nostra città, con incursioni nell’opera dei Sindaci che ne hanno plasmato nel tempo il tessuto urbanistico. Un viaggio affascinante, condotto con competenza e passione, attraverso l’ingegno e la magnificenza che hanno attraversato le strade della Riviera, anticipando scelte e tendenze che avrebbero percorso rotte planetarie.

Un’opportunità ulteriore per arricchire la conoscenza di un percorso storico/culturale, a volte sconosciuto, della nostra città.