martedì 09 giugno
World Pasta Night, CNA Imperia chiama a raccolta artigiani e ristoratori per celebrare la pasta italiana
World Pasta Night, CNA Imperia chiama a raccolta artigiani e ristoratori per celebrare la pasta italiana
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Eventi | 03 giugno 2026, 14:12

Il Museo Bicknell di Bordighera aderisce a “Appuntamento in Giardino”: una giornata dedicata all’arboricoltura e agli alberi monumentali

Sabato 6 giugno incontri e dimostrazioni nel giardino storico con gli esperti Littardi e Fontani. Museo chiuso alle visite per consentire le attività all’aperto

Il Museo Bicknell di Bordighera aderisce a “Appuntamento in Giardino”: una giornata dedicata all’arboricoltura e agli alberi monumentali

Il Museo Biblioteca Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera aderisce all'iniziativa nazionale "Appuntamento in Giardino", promossa da APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia.

Sabato 6 giugno prossimo, dalle ore 9:00, il giardino storico del Museo sarà il teatro di una giornata dedicata alla cura e alla tutela del patrimonio arboreo aperto alla cittadinanza dal suggestivo titolo “Arboricoltura urbana ed Alberi Monumentali".

L'incontro vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, del dott. agronomo Matteo Littardi e dell’arboricoltore Andrea Fontani certificato European Tree Technician. Durante la giornata, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio verde, sono previsti interventi teorici e una speciale sessione pomeridiana dedicata alla cura degli alberi monumentali inseriti nel contesto urbano.

In tale occasione, per consentire il regolare e sicuro svolgimento delle attività pratiche e del convegno all'aperto, il Museo Bicknell sarà chiuso alle visite

Per informazioni: tel.: +39 3313449065, bicknell@istitutostudiliguri.191.it 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium