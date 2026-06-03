Toro Club Sanremo: cena sociale ai Bagni Ippocampo con Renato Zaccarelli e Antonio Comi

Sabato 13 giugno alle ore 20 l’appuntamento del Toro Club Sanremo presso i Bagni Ippocampo. Ospiti della serata gli ex calciatori granata Renato Zaccarelli e Antonio Comi.

Il Toro Club Sanremo organizza la propria cena sociale sabato 13 giugno alle ore 20 presso i Bagni Ippocampo di Sanremo.

L’evento rappresenta un momento di incontro per i soci e i sostenitori del club granata e vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione legati alla storia del Torino Football Club: Antonio Comi, ex giocatore granata, e Renato Zaccarelli, campione d’Italia con il Torino nella stagione 1975/1976.

La serata si svolgerà nella cornice dei Bagni Ippocampo di Sanremo e offrirà ai partecipanti l’opportunità di condividere un momento conviviale insieme a due protagonisti della storia del club torinese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Fabio al numero 339 6161323.