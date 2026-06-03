Ventimiglia, arte e motori al Forte dell’Annunziata con la mostra 'Pole Position' di Paolo Amico (Foto e video)

Arte e motori al Forte dell’Annunziata a Ventimiglia. Opere realizzate a penna e timbri, a tema F1, e la live performance dell’artista di fama internazionale Paolo Amico sulla terrazza del Mar hanno incuriosito e affascinato, in serata, i numerosi presenti, tra i quali istituzioni, sponsor, imprenditori e appassionati provenienti dall’Italia e dalla vicina Costa Azzurra. Special guest della serata è stato l’ex pilota di Formula 1 e protagonista del motorsport internazionale Érik Comas.

Prosegue con grande interesse “Pole Position”, la mostra dell’artista Paolo Amico dedicata al mondo dei motori, ospitata a Ventimiglia nella settimana del Gran Premio di Monaco. Un'idea fortemente voluta da Elisa De Leo, vicepresidente di Ventimiglia Viva, e da Chiara Osnago Gadda, direttore della comunicazione di Sportello Italia nel Principato di Monaco.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno presso il Forte dell’Annunziata. Le opere di Paolo Amico, realizzate con la sua inconfondibile tecnica basata su penna a sfera e timbri, raccontano il fascino della velocità, dell’adrenalina e delle competizioni automobilistiche attraverso uno stile personale e immediatamente riconoscibile. L’evento, proposto da Ventimiglia Viva con il patrocinio del Comune, ha unito così arte, sport e territorio. La serata si è conclusa con un delizioso buffet offerto da 'La Sirenetta Resort & more experience" di Savigliano e allestito dall'associazione culturale Terra di Ponente.