Monitoraggio dell’area marina “Le Ratteghe” a Imperia: il Lions Club Ufficiali d’Italia Sanremo Alpi Marittime protagonista di un’attività di tutela ambientale

Immersioni subacquee e monitoraggio dei fondali con il Borgo Marina Diving di Imperia

Il Lions Club Ufficiali d’Italia Sanremo Alpi Marittime, in collaborazione con il Borgo Marina Diving di Imperia, organizza sabato 6 giugno 2026 una serie di immersioni dedicate al monitoraggio subacqueo dell’area marina di fronte a Imperia, nell’ambito di un progetto di tutela e valorizzazione dell’ambiente.

L’iniziativa vedrà alcuni soci del Club impegnati in un’attività di ricerca e segnalazione di rifiuti ingombranti e di altri materiali che potrebbero rappresentare un pericolo per l’ecosistema marino. Nel corso delle immersioni saranno inoltre effettuate riprese subacquee che verranno successivamente utilizzate per inoltrare le segnalazioni alle autorità competenti.

L’area delle Ratteghe rappresenta uno dei tesori sommersi del Mar Ligure. I suoi fondali rocciosi, le alghe, i pesci mediterranei e le praterie di Posidonia oceanica costituiscono un ambiente di grande valore naturalistico. Le praterie di Posidonia, considerate veri e propri “polmoni del mare”, ospitano una straordinaria biodiversità e svolgono un ruolo fondamentale per la salute del Mediterraneo.

Con questa attività, il Lions Club Ufficiali d’Italia Sanremo Alpi Marittime rinnova il proprio impegno a favore dell’ambiente, una delle otto cause globali di Lions International, promuovendo azioni concrete di sensibilizzazione, prevenzione e tutela di un patrimonio prezioso ma fragile, che merita attenzione e protezione costante.