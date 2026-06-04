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Eventi | 04 giugno 2026, 13:01

Musica, danze e specialità gastronomiche: festa occitana a Olivetta San Michele (Foto)

Serata con musiche tradizionali e di composizione

Musica, danze e specialità gastronomiche: festa occitana a Olivetta San Michele (Foto)

Musica e danze. Festa occitana a Olivetta San Michele. La ventesima edizione andrà in scena sabato 18 luglio a partire dalle 20.

"Musica e danze animeranno il paese" - fanno sapere gli organizzatori - "Suoneranno, per l'occasione, musiche tradizionali e di composizione. Si esibirà il Trio per balfolk, composto da Irene Gandino, all'organetto, alla voce e alle percussioni, Stefano Frisé, alle cornamuse e ai fiati, ed Enrico Pascal al violino".

"Una serata gastronomica con specialità occitane" - sottolineano gli organizzatori - "Per prenotazioni contattare il 3472104679 o il 3477307058".

Elisa Colli

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