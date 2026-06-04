Giosuè Borsi torna in libreria con “L’Oriente in scena”: Lo Studiolo riscopre il poeta caduto nella Grande Guerra

Dopo la presentazione ufficiale alla Fiera del Libro di Imperia, approda nelle librerie l’ultima realizzazione editoriale de Lo Studiolo, la casa editrice sanremese fondata da Freddy Colt. Si tratta di “L’Oriente in scena”, nuovo volume della collana “Grandi Opere”, che già annovera autori di rilievo come Farfa e Antonio Rubino. L’opera rappresenta un significativo omaggio a Giosuè Borsi, raffinato letterato del primo Novecento oggi meno conosciuto di quanto meriterebbe, del quale nel 2025 è ricorso il 110° anniversario della morte eroica nella Prima Guerra Mondiale. Il poeta livornese perse infatti la vita al fronte il 10 novembre 1915, a soli 27 anni.

Il volume raccoglie due testi teatrali di ambientazione esotica e dal tono brillante: “Avatar” e “Il Diadestè”, pubblicati tra il 1911 e il 1914 su importanti riviste letterarie e successivamente rappresentati più volte sulle scene teatrali. Entrambe le opere sono composte in versi endecasillabi e testimoniano la vivacità creativa di un autore capace di fondere suggestioni culturali diverse in una scrittura elegante e originale. L’edizione è stata curata dal professor Umberto Salemi, Accademico della Pigna per il Teatro, che firma una ricca introduzione critica. Il saggio contestualizza l’opera di Borsi all’interno della sua concezione drammaturgica e del suo percorso intellettuale, profondamente influenzato dal teatro greco e dalla lirica dantesca.

Particolarmente raffinato anche l’aspetto editoriale del libro. Il progetto grafico, realizzato da Freddy Colt, è impreziosito dalle splendide illustrazioni di Umberto Brunelleschi, celebre scenografo e illustratore dei primi decenni del Novecento, le cui tavole contribuiscono a valorizzare ulteriormente l’atmosfera orientale delle opere. La pubblicazione è stata sostenuta da una sottoscrizione alla quale hanno aderito quasi tutti gli Accademici della Pigna e gli Alfieri di Castel Bajardo, due sodalizi che da sempre guardano con ammirazione alla figura e all’eredità culturale di Giosuè Borsi. “L’Oriente in scena” è disponibile nelle librerie di Sanremo e sulle principali piattaforme online al prezzo di 16 euro.

Nel corso del mese di giugno è prevista una presentazione ufficiale a Sanremo, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con letture sceniche affidate a tre attori. Un secondo appuntamento è invece programmato per il mese di ottobre a Livorno, città natale del poeta, dove il volume verrà presentato al pubblico nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della sua figura.