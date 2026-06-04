Casinò Culturae Festival: Daniele La Corte e Andrea Gandolfo protagonisti dei Martedì Letterari

Doppio appuntamento al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nell’ambito del Casinò Culturae Festival, inserito nel calendario dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi. Il primo incontro è in programma lunedì alle 17.30, quando il giornalista e scrittore Daniele La Corte presenterà il suo ultimo libro “Violino stonato. Dal deserto africano ai manganelli in piazza”, pubblicato da Fusta Editore.

Il romanzo segue le vicende del maresciallo Otello Botti, militare italiano impegnato nella Campagna d’Africa e successivamente prigioniero degli inglesi per quattro anni. Nel campo di detenzione il suo compagno più fidato è un violino costruito con il legno di una cassetta per munizioni, simbolo di una fedeltà ideologica destinata però a incrinarsi. Quando un omicidio coinvolge alcuni ufficiali britannici, sarà proprio Otello a essere incaricato delle indagini, avviando un percorso di cambiamento personale che proseguirà al suo ritorno in Italia. Attraverso la storia del protagonista, La Corte descrive un Paese attraversato dalle tensioni del dopoguerra, dalle lotte operaie e dalle trasformazioni delle istituzioni, fino alla nascita della Polizia di Stato moderna, al servizio dei cittadini. Come sottolinea l’autore, «ogni forma di bellezza nasce distorta come un violino che non si accorda».

Daniele La Corte, nato e residente ad Alassio, è una delle firme più autorevoli del giornalismo ligure. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti testate nazionali, tra cui Il Corriere Mercantile, Il Secolo XIX, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e altre ancora. Due volte vincitore del Premio Nazionale di Giornalismo “Cronista dell’anno”, è stato insignito dal Governo francese dell’onorificenza di Chevalier des Arts et des Lettres. Attualmente è coordinatore scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia.

Il secondo appuntamento si terrà invece lunedì 16 giugno alle 17, sempre al Teatro dell’Opera, in collaborazione con la Famija Sanremasca. Il presidente Lo Pippione presenterà il volume “Storia di Sanremo. Dall’Unità all’assassinio di re Umberto I (1861-1900)”, scritto e curato dal dottor Andrea Gandolfo. L’incontro vedrà la partecipazione del professor Luca Lo Basso, docente di Scienze Politiche e Storia all’Università di Genova, che approfondirà il periodo storico raccontato nell’opera. Il volume ripercorre una fase cruciale per la crescita della città, dall’Unità d’Italia fino alla fine del XIX secolo, offrendo uno sguardo documentato sull’evoluzione sociale, politica ed economica di Sanremo.

Due appuntamenti che confermano il ruolo dei Martedì Letterari come spazio privilegiato di confronto culturale, tra narrativa storica, memoria civile e approfondimento delle radici del territorio.