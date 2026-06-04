Musica, street food, teatro e sport: tanti eventi animeranno Vallecrosia al Mare in estate

Vallecrosia al Mare sarà, perciò, una città vivace e turistica . L'assessore Debora Mognol sottolinea come sia stata data "un' attenzione particolare al lungomare con i 'Mercoledì d'Amare' tra artigianato e atmosfere musicali che ci accompagneranno nei mesi estivi e le nuove spiagge, spazi rinnovati e sempre più accoglienti pensati per offrire a cittadini e turisti nuovi luoghi da scoprire e vivere durante tutta l'estate".

L'assessore alle manifestazioni Debora Mognol con grande entusiasmo presenta, insieme all'assessore alla cultura Rosella Muratore, il calendario degli eventi e delle manifestazioni che accompagneranno l'estate 2026 a Vallecrosia al Mare . "Un programma ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età con intrattenimenti di ogni tipo e momenti di condivisione che animeranno la nostra città durante tutta la stagione estiva" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Le serate saranno occasione di incontro e divertimento con eventi diffusi sul territorio che valorizzeranno la bellezza di Vallecrosia al Mare e il fascino del nostro borgo storico. L’estate a Vallecrosia al Mare è l’occasione per trasformare il tempo libero in un ’esperienza di relax e qualità. Sarà un’estate diversa ricca di appuntamenti che cittadini e turisti ricorderanno".

Verrà dato spazio alla valorizzazione del territorio e dell'identità culturale della città della famiglia. "Il nostro calendario" - afferma l’assessore alla Cultura Rosella Muratore - "nasce per valorizzare l’identità culturale del territorio, offrendo ai residenti e ai turisti una dimensione di accoglienza che rigenera i luoghi della nostra quotidianità. Protagonista, oltre al lungomare, sarà il nostro centro storico, palcoscenico d'eccezione per le rappresentazioni delle compagnie teatrali amatoriali locali. A loro va un ringraziamento speciale: con il loro impegno hanno trasformato la passione in un servizio culturale di ottima qualità, capace di ridare vita e nuove funzioni agli scorci più suggestivi del borgo . Vi invitiamo a riscoprire la bellezza dell'incontro e della cultura tra i carruggi del centro storico di Vallecrosia al Mare. A settembre un grande evento celebrativo darà continuità alla nostra idea di valorizzazione territorio, con 'Vallecrosia al Mare in fiore' riporteremo l'attenzione sulle giovani aziende florovivaiste in uno spazio che ci accompagnerà con armonia e innovazione alla stagione autunnale e agli eventi ad essa collegati".

Tanti gli eventi in programma. "Tra gli appuntamenti principali, il 5 e 6 giugno dalle 18.30 alle 24 vi sarà Wine Around per degustare oltre 300 etichette di selezionati vini accompagnati da un’offerta gastronomica da abbinare presso i giardini di Casa Valdese; il 21 giugno vi sarà la grande Festa della musica dalle 19 all'1. La nostra via Aurelia sarà un palcoscenico unico con oltre 13 band che suoneranno tutta la sera e tanti espositori. Si potrà, inoltre, mangiare e bere in allegria. Il 27 giugno alle 21 nel centro storico, in piazza Verdi, il vinema va a teatro con 'Se un uomo.....se una donna'" - svela l'Amministrazione comunale - "Il 3 luglio, dalle 18.30, saranno aperto 20 stand food & beverage per degustare in piazza dell’ex mercato dei fiori piatti e bevande, alle 22 inizierà il grande spettacolo rinnovato delle Fontane Danzanti dove getti d'acqua si fonderanno con il fuoco e i laser light per creare un’atmosfera magica accompagnati dalla musica, il 4 luglio in piazza dell’ex mercato dei fiori vi sarà Drum 100. Alle 20, 100 batteristi si esibiranno in piazza per uno spettacolo suggestivo accompagnato a partire dalle 18.30 con 20 stand food & beverage locali. L'1 e il 2 agosto nel centro storico tornerà la sagra del Basilico e Du Cen con orchestra musicale. Ritorna anche la Sagra del ripieno che mancava da anni. Un piatto della nostra tradizione locale in tutte le sue versioni ripiene di fiori di zucca, zucchine, peperoni, melanzane, verza accompagnato da piatti a base di basilico locale. Il 12 agosto dalle 19 all'1 vi sarà la magica Notte Blu sul lungomare con uno spettacolo pirotecnico silenziato a tempo di musica. Siamo il primo comune in Liguria a mettere in scena uno spettacolo pirotecnico tenendo presente la tutela degli animali. Il 27 agosto andrà in scena 'Terre Liguri', teatro itinerante nel centro storico. In programma anche i grandi mercoledì musicali che saranno alla sera l'1, l'8, il 15, il 22 e il 29 luglio e il 5 e 19 agosto sul lungomare. La passeggiata sarà protagonista di musica, food & drink, associazioni sportive, bancarelle di hobbisti e artigiani nonché associazioni di categoria con prodotti tipici locali. Filodiffusione musicale sarà presente su tutto il lungomare a partire dal 15 giugno. Inoltre, è prevista animazione sulle spiagge tutti i giorni con un programma dettagliato settimanale: acquagym, pilates, risveglio muscolare, balli di gruppo, jump e tanto divertimento. Vi saranno i gonfiabili nella pista di pattinaggio solettone sud tutti i giorni e tornerà lo scivolone alto 50 metri sulla spiaggia. Vi aspettiamo, perciò, numerosi".