“Fluid Structures” a Vallebona: un omaggio ad Alfred Thum tra arte, memoria e dialogo generazionale

Dal 6 al 28 giugno gli spazi di Area Arte ospiteranno “Fluid Structures”, una mostra dedicata alla figura di Alfred Thum (1940-2025), artista multidisciplinare, insegnante di tango argentino e promotore culturale che ha trascorso gli ultimi trent'anni della sua vita in Liguria. L'esposizione nasce con l'obiettivo di rendere omaggio alla sua produzione artistica e al prezioso contributo umano e culturale lasciato sul territorio, proponendo un dialogo tra le sue opere e quelle del figlio Johannes Thum, anch'egli artista.

Formatosi presso l'Università delle Arti di Berlino (UdK), Alfred Thum ha sviluppato nel corso della sua carriera una ricerca che ha attraversato numerosi linguaggi espressivi, dalla pittura al disegno, dalla fotografia analogica alla scultura, fino ai fotocollage digitali realizzati negli ultimi anni. Pur mantenendo sempre un profilo discreto, ha esposto in Germania e in Italia, consolidando nel tempo un profondo legame con la Liguria, terra scelta come luogo di vita e di ispirazione. Anche Johannes Thum, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera (AdBK), porta avanti una ricerca artistica che presenta significative affinità con quella paterna. Le opere dei due artisti testimoniano un costante dialogo tra cultura italiana e tedesca, evidenziando analogie formali ed emotive, una particolare attenzione alla scultura in metallo e una predilezione per i monocromi.

Il percorso espositivo si articola in tre nuclei principali. Una prima sezione introduttiva ripercorre la vita e le molteplici attività di Alfred Thum attraverso documenti, fotografie e materiali d'archivio. Segue una selezione delle sue opere più rappresentative, accompagnata dalla proiezione di video dedicati agli spettacoli di tango e ai lavori digitali. L'ultima parte della mostra mette invece a confronto le opere di Alfred e Johannes Thum, approfondendo i temi della memoria, dell'eredità culturale e della continuità generazionale. Ad accogliere il pubblico sarà inoltre una grande scultura realizzata recentemente da Johannes Thum in memoria del padre, concepita come tributo alla sua filosofia di vita e alla sua incessante ricerca artistica.

L'inaugurazione è in programma sabato alle 18 presso Area Arte. Il progetto sarà arricchito da una serie di iniziative collaterali dedicate al tango argentino, passione che Alfred Thum ha coltivato per decenni come insegnante e interprete, contribuendo alla diffusione di questa disciplina tra Liguria e Costa Azzurra. La manifestazione si concluderà sabato 28 giugno alle 19 con il finissage della mostra e una serata di tango argentino, ultimo momento di incontro e condivisione dedicato al ricordo di una figura che ha saputo intrecciare arte, cultura e relazioni umane.

“Fluid Structures” si propone così non solo come una retrospettiva artistica, ma come una testimonianza viva della ricca eredità culturale lasciata da Alfred Thum e del dialogo creativo che continua attraverso il lavoro del figlio Johannes.