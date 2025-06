Oggi ad Imperia la cerimonia provinciale per il 211° anniversario dei Carabinieri: i numeri di un duro lavoro per tutto l'anno

"… Nel mondo di oggi, in cui ogni momento della vita sembra che necessiti di una condivisione sui social per essere vissuto, mi piace ricordare ai miei Carabinieri che il nostro operato deve ispirarsi a quello di modesti ignoti eroi , a privilegiare l’essere sull’apparire, a compiere il proprio dovere senza ricercare clamore o vanagloria, ma ad accrescere le proprie competenze professionali e ad avere umiltà, equilibrio e coraggio…'; ci vuole infatti '… competenza e coraggio…' per saper scegliere come agire in pochi secondi in situazioni difficili e soprattutto '… umiltà ed equilibrio…' per trattare con persone che possono aver commesso degli errori, ma che meritano comunque rispetto e di essere trattati nel rispetto della loro dignità".

Questo è in sintesi il messaggio che il Colonnello Simone Martano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, ha voluto quest’oggi destinare ai suoi Carabinieri, alle Autorità, agli ospiti presenti ed alla cittadinanza tutta che questa mattina ha avuto l’onore di riunire per assistere alla Cerimonia del 211° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La suggestiva celebrazione, svoltasi anche quest’anno nella suggestiva cornice di calata Anselmi, è stata suggellata dalla presenza delle maggiori Autorità civili, militari e religiose della provincia ed è stata caratterizzata dall’ingresso nell’area della cerimonia di una Compagnia d’Onore comandata dal Capitano Michele Rappazzo, composta da due plotoni in armi, di cui uno in Grande Uniforme Storica, e un terzo plotone motorizzato, alla presenza dei gonfaloni della Provincia di Imperia - decorato di medaglia d’oro al valor civile - e del Comune di Imperia, nonché di una nutrita rappresentanza di tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia. La cerimonia ha quindi mantenuto la sua consueta cornice formale, principiando con l’Inno di Mameli finemente intonato dal coro “Con Claudia”, la lettura dei discorsi del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, passando poi al conferimento delle ricompense ai militari del Comando Provinciale che nel corso dell’anno si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

Dopo aver ringraziato Autorità e cittadinanza per la concreta collaborazione fornita già dai primi giorni del suo insediamento l’autunno scorso, il Colonnello Martano ha ricordato che l’impegno di tutti i reparti, a partire dai Comandi Stazione territoriali e forestali dislocati capillarmente su tutto il territorio della provincia di Imperia, garantisce una indispensabile componente del sistema sicurezza e l’espressione immediata della vicinanza dello Stato alle comunità. Si tratta di un modello organizzativo che viene integrato e potenziato dalla presenza in provincia degli assetti specialistici a tutela dell’ambiente e della biodiversità dei Carabinieri del Gruppo Forestale, comandati dal Colonnello Franco Bonechi, e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, sempre attivo a tutela dei lavoratori.

La conferma è nei 6.622 delitti perseguiti nell’ultimo anno, pari al 68% di quelli commessi in provincia di Imperia, di cui il 24% scoperti, che hanno portato all’arresto di 241 persone e alla denuncia di altre 1.327. In particolare, 238 sono stati i furti scoperti, 24 le rapine, 126 le truffe e 69 i casi di spaccio, mentre ben 118 le procedure di Codice Rosso attivate a tutela di vittime di violenza di genere. Si aggiungono a questi numeri le oltre 80.000 persone identificate e i quasi 54.000 veicoli controllati durante gli oltre 21.000 servizi esterni, tra cui sono stati implementati quelli appiedati - per una migliore vigilanza dei borghi e delle aree pedonali - e quelli ciclomontati a Imperia, Sanremo e Santo Stefano al Mare.

La giornata è stata anche l’occasione per ricordare il 110° anniversario della Battaglia di Podgora, uno dei più cruenti episodi della Seconda Battaglia dell’Isonzo durante Grande Guerra, a cui prese parte un Reggimento Mobilitato degli allora Carabinieri Reali e per la partecipazione alla quale, il 5 giugno 1920 venne conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare all Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri. "Numerosa la partecipazione dei giovani alunni degli istituti scolastici della provincia, che guardandoci con speranza e fiducia - ha concluso il Colonnello Martano - sono il futuro di questa terra e tifano per noi, si fidano degli adulti e noi abbiamo il dovere di non deluderli mai”.

Particolarmente toccante è stato anche il momento di raccoglimento finale dedicato ai caduti dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, allorquando il Coro “Con Claudia” ha intonato la Virgo Fidelis, l’Inno alla Patrona di tutti i Carabinieri. Al termine della cerimonia, i presenti hanno potuto visionare i veicoli di più recente assegnazione ai Reparti ed uno stand in cui sono state esposte le dotazioni in uso ai Carabinieri e mostrate alcune peculiarità dei Carabinieri Forestali.

