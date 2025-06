Sanremo: colleziona multe per divieto di sosta arrivando a 2.300 euro, alla fine pagherà a rate

Aveva collezionato una lunga serie di multe per divieto di sosta e, dopo aver superato i 2.000 euro di sanzioni, ha chiesto alla Polizia Municipale di poter rateizzare il dovuto. E’ accaduto a Sanremo per un automobilista che è stato multato, tra il 2023 e l’anno in corso, per una serie di divieti di sosta.

L’uomo ha parcheggiato l’auto in zone non consentite per circa due anni, lasciandola anche sulle fermate dei bus, arrivando a 2.300 euro di multe ed anche una sfilza di punti decurtati dalla patente. La cifra si è gonfiata anche per i mancati pagamenti delle singole multe ma, alla fine, per evitare di vedersi pignorare l’auto o altro, ha dovuto concordare con il Comune.

Da palazzo Bellevue è stato concesso di pagare i 2.370 euro in 22 rate mensili, la prima da 270 euro e le restanti da 100.