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Politica | 06 ottobre 2026, 13:52

Solidarietà al giovane e al collettivo SpiraGlio: Generazione Sanremo condanna ogni forma di violenza

Il Direttivo ribadisce l’importanza del rispetto e del dialogo anche di fronte a posizioni molto distanti

Solidarietà al giovane e al collettivo SpiraGlio: Generazione Sanremo condanna ogni forma di violenza

Il Direttivo di Generazione Sanremo esprime solidarietà al giovane e al collettivo SpiraGlio in relazione a quanto riportato nelle ultime ore.

Al di là delle circostanze dell’episodio, che il Direttivo afferma di aver letto e che dovranno eventualmente essere chiarite nelle sedi opportune, Generazione Sanremo ritiene importante ribadire il principio secondo cui ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione è inaccettabile, indipendentemente dalla matrice e dalla persona che ne sia vittima.

«Il confronto, anche quando le opinioni sono molto distanti, deve sempre rimanere sul terreno del rispetto e del dialogo», sottolinea il Direttivo di Generazione Sanremo, ribadendo che «la violenza non può mai essere una risposta».

Redazione

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