Montalto Carpasio, via libera al progetto "Ri-Nascita": 700mila euro per borghi, vie e sottoservizi del paese

Un investimento da 700mila euro per la riqualificazione dei borghi di Montalto e Carpasio, con interventi estesi anche alla frazione di Bottega. È questo il cuore del progetto "RI-NASCITA. Progetto partecipativo di riqualificazione dei borghi, tra arte e paesaggio attraverso la riqualificazione di alcune vie del centro storico con manutenzione straordinaria dei sottoservizi", approvato dalla Giunta comunale di Montalto Carpasio con la deliberazione numero 58 del 23 settembre scorso. L'intervento rientra nel Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, finanziato attraverso il bando del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune aveva presentato la propria candidatura nel 2023, ottenendo un risultato particolarmente significativo nella graduatoria nazionale.

Il progetto di Montalto Carpasio è infatti risultato quarto a livello nazionale e primo in Liguria, ottenendo l'ammissione al finanziamento massimo previsto dal bando, pari a 700mila euro. La convenzione trasmessa dal Ministero e acquisita dal Comune nel febbraio 2026 ha quindi dato avvio all'iter ufficiale per l'erogazione delle risorse. Nel frattempo, considerato il tempo trascorso dalla prima approvazione e la variazione dei costi delle forniture, si è resa necessaria una rimodulazione del progetto esecutivo. Gli uffici comunali hanno quindi acquisito i nuovi elaborati impiantistici e architettonici predisposti dai professionisti incaricati, arrivando all'approvazione definitiva del nuovo quadro tecnico economico.

Nel dettaglio, il quadro economico prevede 501.658,76 euro complessivi per i lavori, ai quali si aggiungono le somme necessarie per Iva, progettazioni, sicurezza, assistenza archeologica, rilievi, imprevisti e le altre spese tecniche. Il lotto di Montalto vale 268.737,57 euro e comprende 118.851,62 euro per i lavori di pavimentazione e 149.885,95 euro per gli interventi impiantistici. Per Carpasio sono invece previsti complessivamente 178.181,11 euro, con 136.396,17 euro destinati alla pavimentazione e 41.784,94 euro agli interventi impiantistici. Il terzo lotto, relativo a Bottega, prevede lavori per 54.740,08 euro, oltre a 1.704,04 euro di oneri per la sicurezza.

L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare il decoro urbano e i servizi dei centri storici, attraverso la riqualificazione di alcune vie e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture esistenti. La progettazione si inserisce nelle finalità del Piano nazionale, che individua tra le priorità proprio il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici, il miglioramento degli arredi e dei servizi urbani, il riuso del patrimonio e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e culturali dei piccoli Comuni. Nel caso di Montalto Carpasio, il progetto punta quindi a intervenire contemporaneamente sulla qualità degli spazi pubblici e sulla funzionalità dei sottoservizi, con un'azione coordinata sui due borghi e sulla frazione di Bottega.

Una parte dell'iniziativa riguarda inoltre la partecipazione del territorio, elemento già inserito nella candidatura presentata nel 2023. Il Comune aveva pubblicato un avviso rivolto a privati e associazioni, raccogliendo diverse manifestazioni di interesse. La Proloco Montalto Carpasio APS aveva previsto 500 euro per l'organizzazione dell'evento inaugurale, l'Ostello "Leo Anfosso" altri 200 euro, mentre l'associazione "Felice Lavanda" aveva messo a disposizione 300 euro attraverso la fornitura di piante di lavanda per le aree riqualificate. La società "Il Faro soc. coop. Sociale", invece, aveva previsto una compartecipazione di 600 euro, anche attraverso borse lavoro per la manutenzione del verde.

Il progetto comprende anche una componente dedicata alla promozione del borgo, per la quale il quadro economico riserva 10.962,41 euro. Tra le risorse private già disponibili figurava inoltre una donazione di 19mila euro destinata al cofinanziamento della ristrutturazione e del risanamento di uno spazio di proprietà comunale da destinare a sala polivalente e coworking artigianale. La Giunta ha ora approvato il progetto esecutivo rimodulato e il relativo verbale di validazione, dando atto della conformità degli interventi alla strumentazione urbanistica vigente. Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'architetto Antonino Leone, responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Per Montalto Carpasio si apre quindi una nuova fase del percorso avviato nel 2023 con la partecipazione al bando nazionale: dopo l'ammissione al finanziamento e la rimodulazione degli elaborati alla luce dell'aumento dei costi, il Comune dispone ora del progetto esecutivo da 700mila euro sul quale procedere con le attività successive. L'intervento interessa complessivamente Montalto, Carpasio e Bottega, con opere di pavimentazione, interventi impiantistici e azioni di valorizzazione dei borghi.