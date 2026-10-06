Ventimiglia, "realizzare un'installazione commemorativa dedicata agli Angeli del Fango": Martinetto presenta una mozione

"Realizzare un'installazione commemorativa dedicata agli "Angeli del Fango" della tempesta Alex del 2-3 ottobre 2020 e indire un concorso di idee per la sua progettazione". Lo propone il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto con una mozione che ha presentato all'attenzione del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, del sindaco Flavio Di Muro, dei capigruppo e consiglieri comunali e del segretario comunale Monica Veziano.

"Premesso che nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020 la città di Ventimiglia fu colpita dalla violenta perturbazione denominata 'Tempesta Alex', che provocò l’esondazione del fiume Roia, l’allagamento di vaste porzioni del centro cittadino, ingenti danni ad abitazioni, attività commerciali, strade e infrastrutture e la distruzione della storica passerella Squarciafichi; l’evento rappresentò uno dei momenti più drammatici della storia recente della città, lasciando profonde ferite nel tessuto economico, sociale e umano della comunità ventimigliese; nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, centinaia di cittadini, giovani e meno giovani, si mobilitarono spontaneamente per prestare aiuto alla popolazione e contribuire alla rimozione del fango e dei detriti dalle strade, dalle abitazioni, dai locali e dalle attività commerciali maggiormente colpite" - ricorda nella mozione Nico Martinetto di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore - "Questa straordinaria mobilitazione spontanea divenne una delle immagini più significative della risposta della comunità ventimigliese alla tragedia e portò alla nascita dell’espressione 'Angeli del Fango', con la quale vennero identificati i tanti volontari che prestarono la propria opera; in quella particolare e drammatica situazione l’Amministrazione comunale incaricò il collega consigliere comunale Sismondini, l’allora consigliere comunale Giuseppe Palmero e il proponente della presente di svolgere il ruolo di coordinatori degli 'Angeli del Fango', organizzando e coordinando l’attività dei numerosi volontari che si erano messi a disposizione della città; tale incarico consentì di contribuire direttamente al coordinamento di una mobilitazione civile straordinaria, nella quale centinaia di persone misero a disposizione gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e il proprio lavoro per aiutare concittadini, commercianti, famiglie e attività colpite dall'alluvione. Il ruolo svolto dai volontari fu parte di una più ampia risposta collettiva che vide impegnati, ciascuno secondo le proprie competenze, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la Protezione civile, le associazioni di volontariato, gli operatori comunali, gli esercenti, gli amministratori e numerosi cittadini. La città di Ventimiglia riconobbe successivamente il valore di quella straordinaria mobilitazione, conferendo nell’agosto 2021 il San Segundin d’Argentu agli 'Angeli del Fango' e agli altri soggetti che si erano distinti durante l’emergenza".

"Considerato che la passerella Squarciafichi, travolta e distrutta dalla piena del Roia nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, è divenuta nel tempo uno dei simboli della devastazione provocata dalla Tempesta Alex; la nuova passerella sul fiume Roia, attualmente in fase di realizzazione, rappresenta invece un importante simbolo della ricostruzione e della rinascita della città" - sottolinea Martinetto - "Appare pertanto particolarmente significativo che proprio nell’area della nuova passerella possa trovare collocazione un’opera permanente capace di ricordare non soltanto la tragedia dell’ottobre 2020, ma anche la straordinaria risposta di solidarietà che ne seguì. Gli “Angeli del Fango” rappresentano infatti un esempio concreto di partecipazione civica, solidarietà, altruismo e senso di appartenenza alla comunità e la memoria di quei giorni non dovrebbe essere legata esclusivamente alla distruzione provocata dall'acqua e dal fango, ma anche alle migliaia di mani che contribuirono a rimettere in piedi la città".

"Ritenuto che la realizzazione di un’installazione artistica permanente nell’area della nuova passerella possa costituire un significativo luogo della memoria e, contemporaneamente, un elemento di qualificazione urbana e paesaggistica; sia opportuno che tale opera non venga semplicemente individuata dall'Amministrazione ma possa nascere attraverso un percorso pubblico e partecipato; un concorso di idee aperto ad artisti, scultori, architetti, designer, studenti, creativi, associazioni culturali e, secondo modalità da stabilire, a chiunque voglia proporre una propria interpretazione artistica, consentirebbe di raccogliere differenti proposte e individuare quella maggiormente rappresentativa dei valori che si intendono ricordare; il progetto dovrebbe lasciare agli autori la massima libertà creativa, chiedendo loro di interpretare attraverso l'arte i concetti di solidarietà, volontariato, resilienza, partecipazione, comunità e rinascita" - afferma Martinetto - "Il Consiglio comunale ritenga meritevole di riconoscere e mantenere viva la memoria degli 'Angeli del Fango' che, in occasione della Tempesta Alex e dell’esondazione del fiume Roia del 2-3 ottobre 2020, prestarono spontaneamente la propria opera in favore della città di Ventimiglia e della popolazione colpita; a individuare, nell’ambito delle aree prossime alla nuova passerella sul Roja, uno spazio idoneo alla realizzazione e alla successiva collocazione permanente di un’installazione artistica dedicata agli 'Angeli del Fango'; a promuovere un concorso di idee pubblico per la progettazione dell’installazione, aperto, secondo modalità e requisiti da definire nel relativo bando, ad artisti, scultori, architetti, designer, studenti, istituti scolastici, associazioni culturali e creativi, nonché ad altri soggetti interessati; a prevedere che il concorso abbia come tema ispiratore la straordinaria mobilitazione civile seguita alla Tempesta Alex e i valori di solidarietà, volontariato, altruismo, resilienza e rinascita che gli 'Angeli del Fango' rappresentarono; a garantire che l’installazione sia progettata in modo da integrarsi armonicamente con la nuova passerella, con il paesaggio del fiume Roia e con gli spazi pubblici circostanti, nel rispetto delle disposizioni tecniche, urbanistiche, paesaggistiche e idrauliche applicabili; a valutare il coinvolgimento nel percorso di elaborazione del concorso e nella successiva valutazione delle proposte di rappresentanti delle associazioni di volontariato, della Protezione Civile, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative cittadine e, ove possibile, di cittadini che furono direttamente protagonisti delle attività successive all’alluvione; a valutare, compatibilmente con la normativa vigente e con le risorse disponibili, l'istituzione di un premio o riconoscimento per il progetto vincitore e le modalità di realizzazione dell'opera; a ricercare eventuali contributi, sponsorizzazioni e forme di finanziamento pubblico o privato finalizzati alla realizzazione dell'installazione; a valutare l'inserimento, accanto all'opera, di una targa o pannello esplicativo che ricordi la Tempesta Alex, la data dell'evento e la straordinaria mobilitazione degli 'Angeli del Fango', indicando altresì che l'iniziativa nasce dalla volontà della città di conservare e tramandare quella memoria; a perseguire l'obiettivo di realizzare l'installazione in concomitanza con il completamento o l'apertura della nuova passerella, affinché la nuova infrastruttura possa diventare anche un luogo simbolico della memoria, della solidarietà e della rinascita della città di Ventimiglia".