DDL Trasporti, Assessore Marco Scajola interviene sull'astensione del Centrosinistra in Commissione: "Incomprensibile e irresponsabile"

"Il voto di astensione del centrosinistra in Commissione Trasporti è incomprensibile e irresponsabile, ci vuole serietà da parte di tutti, non demagogia. Gli stessi che governano Genova da mesi e chiedono alla Regione di intervenire urgentemente per il trasporto pubblico locale, oggi si tirano indietro proprio davanti alla norma che consentirebbe di mettere a disposizione fino a 40 milioni di euro per il territorio".

Si esprime così l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola commentando l'astensione nella commissione in materia da parte dell'opposizione consiliare sul disegno di legge Trasporti.

"In queste situazioni non devono prevalere tatticismi e ricerca di visibilità, ma, come di consueto, ogni amministratore deve lavorare nell'esclusivo interesse dei cittadini - prosegue Scajola-. Con questo provvedimento, che tra le altre cose metterà a disposizione risorse fondamentali per il prepensionamento dei lavoratori, stiamo mantenendo un impegno preso. Teatrini come quello odierno, però, non aiutano e confondono le idee ai cittadini allontanandoli dalla politica e dalla buona amministrazione", conclude Scajola.