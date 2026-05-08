L'ex ospedale di Ventimiglia sbarca in consiglio comunale a Pigna

Sbarcherà in consiglio comunale a Pigna la cessione dell’ex ospedale S. Spirito di Ventimiglia alla Soprintendenza Ministero Beni Culturali per la realizzazione di un’area museale sull'antica Roma e scavi archeologici.

La pratica verrà, infatti, discussa nella seduta in programma questa sera, venerdì 8 maggio, alle 20. Si chiuderà così un percorso iniziato nel 2022 con la consegna delle chiavi da parte di Asl1. Un punto importante per la comunità di Pigna ma anche per la città di confine.

All'ordine del giorno sono previsti anche la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente; l'approvazione della convenzione per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio; l'approvazione dello scioglimento con conseguente messa in liquidazione del consorzio forestale alpi liguri; mozioni, interpellanze e interrogazioni.