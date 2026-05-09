Temporary shops, marchi De.Co., partnership tra esercenti e destagionalizzazione: le proposte di Obiettivo Bordighera per il rilancio del commercio

Temporary shops, marchi De.Co., partnership tra esercenti e destagionalizzazione sono le proposte per fermare la chiusura dei negozi pensate da Obiettivo Bordighera, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino.

Una formula per il rilancio del commercio. "Ogni attività commerciale che chiude è una storia che finisce. È un segnale che qualcosa nel sistema non ha funzionato – commenta il gruppo civico - "A Bordighera negli ultimi anni il numero dei negozi che hanno abbassato la saracinesca è aumentato drasticamente. Una città con le vetrine coperte da fogli di giornale non attrae turisti, non trattiene residenti, non genera lavoro. Obiettivo Bordighera considera il rilancio del commercio locale un progetto strategico, strettamente collegato alla destagionalizzazione turistica: più visitatori tutto l’anno significa incremento dei clienti per negozi, ristoranti, bar, attività varie. Vogliamo adottare agevolazioni fiscali nei confronti degli imprenditori che intendano aprire negozi temporanei nei locali vuoti del centro e di Bordighera Alta. I temporary shops diminuiscono il rischio per chi vuole sperimentare e investire, riempiono spazi inutilizzati e possono diventare attività permanenti. Conferire, ad esempio, nuovi marchi di Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) per i prodotti tipici locali, dall’olio ai fiori, dai prodotti della floricoltura alle specialità gastronomiche in collaborazione con i Comuni vicini, può consentire un rilancio dell’economia locale e l’incremento dei flussi turistici. Le qualificazioni creano identità, attraggono acquirenti e rafforzano il turismo esperienziale".

"Siamo pronti a facilitare accordi tra commercianti e organizzatori di eventi per creare sinergie concrete" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino – "Ogni manifestazione deve portare gente nelle attività locali, non essere un’isola di intrattenimento separata. Va predisposto un calendario coordinato tra eventi, strutture ricettive e commercio, comunicato con largo anticipo. E vanno attuati interventi mirati nelle zone che hanno perso il commercio di vicinato per renderle nuovamente attrattive adottando una politica fiscale di supporto per chi decide di aprire o trasferirsi. Una città che funziona si riconosce da elementi concreti: ristoranti pieni, alberghi che lavorano, negozi aperti e in crescita. Quando questo accade, la città è davvero viva. E così deve tornare ad essere Bordighera".

"Il commercio non si tutela o rilancia solo a parole" – aggiunge Obiettivo Bordighera – "Si devono incentivare i flussi turistici e imprenditoriali, rimuovendo ostacoli burocratici che non facilitano chi vuole avviare un’attività o restare 'aperto'. Obiettivo Bordighera lavorerà su entrambi i fronti".