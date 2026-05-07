Obiettivo Bordighera propone un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nove interventi concreti su spazzamento, manutenzione, illuminazione e segnalazione dei disservizi. Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, propone un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.

"Asfalti fatiscenti, carruggi non sempre puliti, lampioni spenti anche vicino alle scuole, marciapiedi rotti rendono difficile camminare, soprattutto ad anziani e disabili, a chi conduce passeggini e carrozzelle" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Criticità che i bordigotti conoscono bene, le subiscono ogni giorno. Riteniamo la cura dei dettagli quotidiani non un tema secondario bensì la prima 'misura' di quanto un’amministrazione rispetti i propri cittadini".

Diverse le proposte del gruppo civico Obiettivo Bordighera. "Occorrono innanzitutto nuovi meccanismi di controllo del servizio Teknoservice per quanto riguarda lo spazzamento, ad esempio un rappresentante dell’amministrazione comunale deve verificare nei dettagli il rispetto degli obblighi contrattuali, incluso proprio lo spazzamento dei carruggi di Bordighera Alta, Borghetto San Nicolò, della zona Due Strade, dell’Arziglia e di Sasso" - dice Obiettivo Bordighera - "Il monitoraggio dei cassonetti, delle isole ecologiche informatizzate e delle aree di conferimento deve essere costante e gli interventi tempestivi. E’ necessario un piano straordinario di manutenzione che preveda asfaltature mirate e interventi rapidi in merito alle buche presenti sul manto stradale. Anche la riqualificazione dei marciapiedi deve prevedere l’eliminazione delle barriere architettoniche".

Sostituzione di panchine, cestini e pensiline danneggiati viene considerata da Obiettivo Bordighera una priorità per quanto riguarda l’arredo urbano. "E’ importante rivedere gli impianti di pubblica illuminazione" – sostiene il gruppo civico – "Esistono zone al buio come il lungomare. La priorità va data alle strisce pedonali, soprattutto quelle vicino a scuole e impianti sportivi. Così come va effettuata una tinteggiatura periodica della segnaletica orizzontale. Occorrono anche controlli sistematici su caditoie e tombini per prevenire allagamenti durante condizioni climatiche avverse".





"La manutenzione deve interessare tutti i quartieri. Va programmata con un piano annuale pubblico e consultabile dai residenti di tutte le zone, dal centro città alle frazione di Sasso, dalla località Arziglia alla frazione Borghetto San Nicolò, da Bordighera Alta alle Due Strade. Vanno attuati cronoprogramma di interventi per ridurre i disagi, attivato un canale digitale tramite il quale ogni cittadino possa segnalare buche, lampioni guasti e situazioni di degrado. L’eccellenza di una città nasce anche dall’attenzione per i dettagli" – conferma il candidato sindaco Davide Sattanino - "Ogni lampione funzionante, ogni marciapiede e strada percorribili, sono un atto concreto di rispetto verso chi vive e frequenta Bordighera. Non si può pensare di attrarre turisti e rilanciare il commercio se prima non si tutela ciò che già esiste. Bordighera va curata meglio e quotidianamente".