"Cambiare prospettive per scoprire nuove direzioni", spunta 'Obiettivo Bordighera'

"Ogni grande racconto inizia da un nuovo modo di guardare. Cambiare prospettive per scoprire nuove direzioni". Spunta sui social 'Obiettivo Bordighera', una nuova pagina che da ieri incuriosisce gli utenti e fa pensare che possa trattarsi del nome della lista di Davide Sattanino, candidato sindaco di Bordighera alle prossime elezioni amministrative.

Una possibilità plausibile visto che le altre due liste candidate alle comunali, Bordighera Viva e Bordighera Domani, hanno già svelato logo, nome, candidati consiglieri e inaugurato i rispettivi point elettorali mentre Sattanino dovrebbe svelarli nei prossimi giorni.

Nasce, perciò, la curiosità verso 'Obiettivo Bordighera' che ha come simbolo due palme stilizzate di colore bianco che svettano su uno sfondo arancione. "Obiettivo Bordighera è uno sguardo attento sulla nostra città" - viene scritto in un post - "Dedicato a chi sa ancora meravigliarsi davanti alla bellezza autentica del nostro territorio. A volte basta cambiare angolazione per vedere tutto sotto una luce diversa e accorgersi di quanto valore ci circonda".