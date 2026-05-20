Ospedale Saint Charles e attuali criticità del 118 al centro dell'incontro pubblico di Bordighera Domani (Foto e video)

L'ospedale di Bordighera non chiuderà e le Ats rimarranno tre. E' stato confermato nel corso dell'incontro pubblico sull'ospedale Saint Charles e sulle attuali criticità del 118 organizzato, in serata nella sala riunioni della Croce Rossa nei pressi dell'area ospedaliera, da Bordighera Domani, la lista a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre.

Un momento di ascolto e confronto, aperto alla città, durante il quale sono intervenuti anche i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Armando Biasi che hanno fatto un excursus sulla storia dell'ospedale di Bordighera e della sanità ligure aggiornando i numerosi presenti sulle novità e le modifiche apportate con l'ultima riforma. "Un incontro pubblico dedicato a un tema fondamentale per Bordighera e per tutto il territorio: la sanità, i servizi, le urgenze e le risposte concrete di cui i cittadini hanno bisogno" - dice Marzia Baldassarre - "La salute non può essere messa in secondo piano. È uno degli elementi che incidono più direttamente sulla qualità della vita di una comunità. Per una città come Bordighera, disporre di servizi sanitari efficienti è fondamentale per i cittadini e per chi sceglie di viverci o soggiornarvi. Oggi questo tema richiede attenzione, continuità e un impegno concreto. L'obiettivo è garantire servizi sanitari e assistenziali adeguati, accessibili e coordinati mettendo al centro la persona e i suoi bisogni".

"Un'iniziativa voluta fortemente dalla nostra candidata a sindaco e dal dottor Trucchi perché è uno degli argomenti più importanti che riguarda Bordighera ma non solo" - sottolinea Massimiliano Bassi - "Bisogna mantenere un impegno costante nei confronti di Regione e Asl per garantire standard adeguati. Il pronto soccorso deve essere funzionante ed efficiente. Bisogna rafforzare i servizi sanitari locali con un migliore accesso alle prestazioni per i cittadini e interloquire con ASL e Regione per la riduzione dei tempi di attesa. Un'attenzione va data anche ai servizi extraospedalieri e territoriali, non solo a quelli ospedalieri. Priorità alla medicina preventiva, agli anziani, alle persone con disabilità e alle famiglie".

"Sono sempre stato un sostenitore dell'ospedale unico a Taggia ma bisogna lasciare aperto anche quello di Bordighera. Ora si pone il problema del finanziamento dell'ospedale, che è un problema conosciuto da anni" - mette in risalto Giuseppe Trucchi che si è sempre battuto per mantenere aperto l'ospedale di Bordighera - "Bisogna, con un discorso comprensoriale, difendere e rafforzare i servizi dell’ospedale Saint Charles, che non è solo un servizio sanitario ma un presidio di sicurezza per tutto il territorio. Garantire servizi sanitari adeguati, significa evitare spostamenti verso altre città e offrire risposte rapide ai bisogni della popolazione, in particolare delle persone più fragili. La medicina preventiva non è un costo aggiuntivo: è un investimento che migliora la qualità della vita e riduce la pressione sul sistema sanitario. Infine, bisogna puntare a migliorare i servizi alla persona con un miglior coordinamento tra servizi sociali, assistenza domiciliare e strutture socio sanitarie, collaborazione con il terzo settore e le realtà del territorio e costruzione di una rete più integrata, capace di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze. Una comunità si misura da come si prende cura delle persone più fragili. Ora vi è il problema del Palasalute a Ventimiglia, la casa di comunità si poteva lasciare a Bordighera, che era il luogo giusto, ora gli anziani sono costretti a spostarsi ed è un problema. La centralizzazione del 118 a Genova mi preoccupa. Servirebbe almeno un'automedica in più nel distretto".