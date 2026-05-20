Politiche sociali, Bordighera Domani: "Massima attenzione ai disabili, ai più fragili e ai giovani"

La volontà della futura Amministrazione è quella di favorire la realizzazione di isole ecologiche che possano essere di facile accesso soprattutto alle persone con ridotta mobilità e di coloro che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle strutture tradizionali. "L’obiettivo è ridurre il più possibile ostacoli e barriere, migliorando la fruibilità degli spazi e rendendo i servizi ambientali realmente inclusivi ma le azioni in risposta a un momento storico e sociale particolarmente delicato sono molteplici" - afferma Bordighera Domani che conferma sin d’ora ampio sostegno agli anziani, ma anche alle famiglie che rappresentano sempre più un sistema caratterizzato da legami spesso fragili e che quindi necessitano di iniziative mirate e di sostegno.

Tra i punti cardine non verrà trascurato il mondo dei giovani e degli adolescenti. "Aiutare le giovani generazioni a inserirsi nel mercato del lavoro evitando disuguaglianze territoriali e generazionali che incidono sulla qualità della vita" - sottolinea Bordighera Domani che è intenzionata ad avviare diverse iniziative che possano consentire la piena partecipazione e inclusione dei giovani anche alla vita politica, culturale e sociale della città.