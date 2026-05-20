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Politica | 20 maggio 2026, 08:21

Politiche sociali, Bordighera Domani: "Massima attenzione ai disabili, ai più fragili e ai giovani"

La lista a sostegno della candidata a sindaco Marzia Baldassarre è intenzionata ad avviare diverse iniziative che possano consentire partecipazione e inclusione

Politiche sociali, Bordighera Domani: &quot;Massima attenzione ai disabili, ai più fragili e ai giovani&quot;

"Garantire a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, la possibilità di accedere in modo semplice e autonomo ai servizi di raccolta dei rifiuti".  E’ uno degli elementi chiave dei nuovi indirizzi di politica sociale del gruppo “Bordighera Domani”, la lista a sostegno della candidata a sindaco Marzia Baldassarre.

La volontà della futura Amministrazione è quella di favorire la realizzazione di isole ecologiche che possano essere di facile accesso soprattutto alle persone con ridotta mobilità e di coloro che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle strutture tradizionali. "L’obiettivo è ridurre il più possibile ostacoli e barriere, migliorando la fruibilità degli spazi e rendendo i servizi ambientali realmente inclusivi ma le azioni in risposta a un momento storico e sociale particolarmente delicato sono molteplici" - afferma Bordighera Domani che conferma sin d’ora ampio sostegno agli anziani, ma anche alle famiglie che rappresentano sempre più un sistema caratterizzato da legami spesso fragili e che quindi necessitano di iniziative mirate e di sostegno.

Tra i punti cardine non verrà trascurato il mondo dei giovani e degli adolescenti. "Aiutare le giovani generazioni a inserirsi nel mercato del lavoro evitando disuguaglianze territoriali e generazionali che incidono sulla qualità della vita" - sottolinea Bordighera Domani che è intenzionata ad avviare diverse iniziative che possano consentire la piena partecipazione e inclusione dei giovani anche alla vita politica, culturale e sociale della città.

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I.P.E.

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