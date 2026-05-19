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Politica | 19 maggio 2026, 18:24

Forza Italia Sanremo ribadisce fiducia e apprezzamento per il lavoro della consigliera Patrizia Badino

La Segreteria cittadina sottolinea il lavoro svolto in Consiglio Comunale e conferma l’obiettivo di rafforzare il ruolo del partito sul territorio

Patrizia Badino

Patrizia Badino

La Segreteria cittadina di Forza Italia Sanremo ribadisce la propria fiducia e il proprio apprezzamento nei confronti della consigliera comunale Patrizia Badino, evidenziandone l’impegno costante e il contributo portato all’interno del Consiglio Comunale.

Secondo quanto dichiarato dalla Segreteria, la consigliera ha garantito una presenza continua durante le sedute consiliari, distinguendosi per dedizione, partecipazione attiva e capacità di confronto nelle discussioni dell’assise cittadina. I suoi interventi vengono descritti come propositivi e determinati, soprattutto nei momenti in cui le tematiche affrontate hanno richiesto una posizione di opposizione, sempre nel rispetto dei valori che caratterizzano Forza Italia: libertà, giustizia e solidarietà, con particolare attenzione alla centralità della persona.

La Segreteria cittadina sottolinea inoltre come, fin dal primo direttivo, si sia formato un gruppo composto da persone competenti e professionali, accomunate dalla volontà di affrontare un percorso politico definito complesso ma condiviso. Un gruppo che, viene spiegato nella nota, ha scelto di mettere al centro l’interesse collettivo della città, al di sopra di interessi personali o di parte, attraverso un’attenta analisi delle esigenze del territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere uno sguardo aperto verso tutte le componenti sociali ed economiche di Sanremo, proponendo soluzioni considerate concrete, pragmatiche e, quando necessario, anche coraggiose.

La Segreteria di Forza Italia Sanremo conferma infine la volontà di rafforzare il ruolo del partito come punto di riferimento politico locale, contribuendo alla costruzione di una città “all’altezza del proprio nome e della propria storia”.

Redazione

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