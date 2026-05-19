Sanremo: turismo e sicurezza, nuovo incontro tra gli albergatori e l'amministrazione comunale

Mentre cresce la preoccupazione degli albergatori sanremesi per i continui episodi di vandalismo e furti sulle auto dei turisti, soprattutto nelle zone del lungomare Italo Calvino e di piazzale Dapporto, ieri mattina si è svolto un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale e gli stessi gestori delle strutture ricettive. Nei giorni scorsi, infatti, una delegazione di Federalberghi, guidata dal presidente Silvio Di Michele, aveva incontrato il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande per chiedere un intervento immediato da parte del Comune, con particolare attenzione ai controlli notturni e all’ipotesi di un servizio di guardianaggio nelle aree più sensibili.

“Serve un intervento specifico per fermare sul nascere quanto sta accadendo. I turisti maggiormente presi di mira sono gli stranieri ed in particolare i francesi. Dovesse girare la voce oltre confine per noi potrebbe configurarsi un gravissimo danno economico”, avevano spiegato gli albergatori, sottolineando come la clientela francese rappresenti una fetta fondamentale del turismo cittadino, soprattutto nei periodi meno intensi della stagione. Secondo gli operatori turistici, il clima di crescente insicurezza rischia di compromettere la fiducia dei visitatori abituali e di generare un passaparola negativo difficile da arginare nel breve periodo. Gli episodi denunciati riguardano soprattutto auto danneggiate o svaligiate durante le ore serali e notturne, con forte disagio per gli ospiti delle strutture ricettive.

Questa mattina il tema è tornato al centro di un nuovo incontro in Comune dedicato a sicurezza, costo dei parcheggi e decoro urbano, al quale hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Alessandro Sindoni ed Ester Moscato, oltre allo stesso presidente del Consiglio comunale. Nel corso della riunione gli albergatori hanno ribadito la necessità di un rafforzamento dei controlli notturni, chiedendo una presenza più costante delle forze dell’ordine nelle aree frequentate dai turisti e nei parcheggi vicini agli hotel. L’obiettivo, spiegano, è prevenire i reati prima che si verifichino. Sul tavolo anche la questione del costo del parcheggio dei pullman turistici in piazzale Dapporto. Dal Comune è stato evidenziato che l’abbonamento annuale per le aziende di trasporto ammonta a 1.200 euro, consentendo però la sosta per tutto l’anno.

Gli albergatori hanno inoltre chiesto la possibilità di assegnare alcuni posti auto presenti sul territorio alle strutture ricettive, ma da Palazzo Bellevue è stato chiarito che il Codice della strada non consente questo tipo di assegnazione. Tra le criticità segnalate anche il tema del decoro urbano, sia per la gestione dei rifiuti che per l'arredo nel centro cittadino. Federalberghi ha chiesto interventi più incisivi anche su questo fronte, ritenendo fondamentale presentare ai visitatori una città più ordinata e curata. Alla fine gli albergatori hanno comunque ringraziato l'amministrazione per il lavoro svolto in tema turistico.