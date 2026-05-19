Da 'Bordighera Inglese' alla Giornata della longevità: Sattanino propone un calendario di eventi per destagionalizzare il turismo

Da “Bordighera Inglese” alla Giornata della longevità. Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, propone un calendario di grandi eventi per destagionalizzare il turismo e convincere i turisti a visitare e a 'vivere' Bordighera tutto l’anno.

"Una città che vuole essere considerata in piena attività tutto l’anno necessita di eventi che convincano turisti a raggiungerla e a soggiornarvi in ogni stagione, non solo d’estate. Bordighera ha una storia unica nel suo genere: la tradizione inglese di fine Ottocento. La comunità anglicana ha lasciato in eredità una serie di strutture, compresi i primi campi da tennis nazionali, ville d’epoca e musei, che vanno promozionati. Lo stesso Santuario Pelagos, la cultura del mare e una posizione geografica invidiabile" - dice il candidato sindaco a Bordighera Davide Sattanino.

"Vogliamo organizzare un evento annuale che duri dai cinque ai sette giorni e sia dedicato proprio alle antiche testimonianze anglosassoni, alla storia di Bordighera risalente a fine Ottocento, quando la città era meta preferita dell’aristocrazia britannica" – spiega Sattanino, candidato sindaco del gruppo civico Obiettivo Bordighera - "Passeggiate guidate, torneo di tennis che sia improntato sul colore bianco, 'afternoon tea' negli alberghi storici, incontri con personalità inglesi. Un evento identitario unico nel panorama ligure da predisporre con il Tavolo del Turismo".

La squadra di Sattanino vuole potenziare anche la manifestazione “Bordighera outdoor experience”. "L’attuale evento dura massimo quattro giorni deve essere esteso" - conferma Sattanino che prevede gite in e-bike, passeggiate culturali, arrampicata, snorkeling e sport a cielo aperto - "Il periodo ideale preso in considerazione è tarda primavera, quando il clima del territorio lo consente al meglio e il turismo balneare non è ancora concreto".

"Vorremmo anche organizzare un convegno annuale dedicato alla longevità e alla qualità della vita – dice il candidato sindaco – "Dovrà essere effettuato durante un weekend invernale, relatori protagonisti importati del panorama scientifico. Bordighera è città ospitale tutto l’anno anche grazie ad un clima favorevole. Possiede già la vocazione di centro salutare per persone anziane e al termine del convegno si continuino a celebrare i novantenni e i neo centenari".

Obiettivo Bordighera pone attenzione anche ai giovani. "Va promossa una manifestazione estiva di musica, arte e creatività dedicata solo a loro per far conoscere Bordighera a un pubblico che normalmente non la sceglierebbe come meta vacanziera" – spiega Sattanino - "Un investimento sul futuro, non solo sull’estate".

Obiettivo Bordighera ripropone anche il ritorno di “Vino e Vignette”, storico evento che coniugava l’eccellenza dell’enologia con il mondo della satira e garantiva migliaia di visitatori. "Occorre rimboccarsi le maniche e ricominciare con gli strumenti di oggi" – conclude il candidato sindaco - "Gli eventi non sono solo intrattenimento: rappresentano economia. Ogni visitatore che decide di venire in città per assistere ad un evento soggiorna nelle strutture ricettive, si reca al ristorante, acquista nei negozi. Obiettivo Bordighera vuole una città che offra sempre un incentivo che valga il viaggio".