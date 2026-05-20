"Prima si completino gli interventi già iniziati": il piano delle opere pubbliche di Obiettivo Bordighera

Palazzo del Parco, parcheggi interrati, galleria ferroviaria, corso Europa e protezione del litorale sono le opere pubbliche prioritarie per i prossimi cinque anni di Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino.

"Prima si completino gli interventi già iniziati" – dice la squadra che fa riferimento al candidato sindaco Davide Sattanino - "Una delle critiche più fondate alle amministrazioni del passato è quella di aver avviato opere senza completarle o di aver rimandato decisioni strutturali che la città attende da anni. Obiettivo Bordighera parte da un principio semplice: prima si finisce ciò che è stato iniziato, poi si può pensare a interventi nuovi. Fra le opere prioritarie occorre concretizzare il progetto di riqualificazione del Palazzo del parco realizzando un polo multifunzionale destinato a convegni, fiere, esposizioni e mostre, con sale di rappresentanza per le attività del Comune e spazi di co-working. Una struttura che possa diventare il motore della destagionalizzazione culturale e congressuale".

"I parcheggi interrati sono una priorità per Bordighera. Vanno resi finalmente fruibili i parcheggi analoghi già esistenti e mai utilizzati. Dobbiamo anche completare l’iter del parcheggio interrato di piazza Garibaldi, verificare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti che interessano l’area della Spianata del Capo e il piazzale Zaccari. Vogliamo anche realizzare un percorso ciclopedonale che dalla galleria ferroviaria nell’area retrostante piazza Guggenheim colleghi il lungomare con il porto turistico: un intervento atteso da anni che valorizzerà un’infrastruttura ora inutilizzata" - afferma il candidato sindaco Sattanino - "Vogliamo completare il collegamento tra corso Italia e la zona dell’ospedale Saint Charles, prevedendo dimensioni carrabili che, nelle more della costruzione dell’Aurelia bis, possano contribuire alla pedonalizzazione di parte di via Vittorio Emanuele. Intendiamo anche concretizzare il progetto di difesa del litorale tra il molo di Sant’Ampelio e il depuratore consortile. E’ stato già approvato in linea tecnica nel 2019. E poi ritengo necessario riprendere i contatti con la Soprintendenza genovese e la Capitaneria di porto per ottenere l’autorizzazione indispensabile alla rimozione dei plinti di fondazione che deturpano la spiaggetta di Sant’Ampelio. Le opere pubbliche sono investimenti a lungo termine che cambiano la qualità della vita per generazioni. Obiettivo Bordighera tratterà la questione con rigore, presterà attenzione ai costi di investimento e coinvolgerà i cittadini nelle scelte più significative".