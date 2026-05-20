Nuovo appuntamento a Palazzo Bellevue per "Guido bene guido sicuro" (Foto)

Il progetto "Guido Bene, guido sicuro" ritorna tra le mura di Palazzo Bellevue, con un incontro in Sala specchi insieme ai ragazzi delle scuole medie e superiori.

L'idea, nata nel 2021, mira ad avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza stradale attraverso attività pratiche e momenti formativi pensati per la loro età, trasmettendo non solo le regole, ma soprattutto la consapevolezza di un comportamento corretto da tenere in strada.

A tenere l'incontro come sempre Livio Bellone (tecnico federale Federazione motociclistica italiana), Davide Marino (soccorritore Croce Bianca Imperia) e la vicecomandante della Polizia locale Erica Biondi Zoccai.

Già nei giorni scorsi il progetto ha visto un incontro "su strada" in Piazza Colombo, dedicato all'esercitazione pratica; questa volta è toccato alla teoria, con gli studenti che attraverso un qr code hanno avuto modo di partecipare a un quiz sulla sicurezza stradale, portando avanti il percorso di formazione che da ormai cinque anni accompagna la città di Sanremo.