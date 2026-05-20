ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 20 maggio 2026, 11:56

Nuovo appuntamento a Palazzo Bellevue per "Guido bene guido sicuro" (Foto)

Incontro teorico con gli studenti sulla sicurezza stradale, per il progetto che da cinque anni forma i futuri guidatori cittadini

Il progetto "Guido Bene, guido sicuro" ritorna tra le mura di Palazzo Bellevue, con un incontro in Sala specchi insieme ai ragazzi delle scuole medie e superiori.

L'idea, nata nel 2021, mira ad avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza stradale attraverso attività pratiche e momenti formativi pensati per la loro età, trasmettendo non solo le regole, ma soprattutto la consapevolezza di un comportamento corretto da tenere in strada.

A tenere l'incontro come sempre Livio Bellone (tecnico federale Federazione motociclistica italiana), Davide Marino (soccorritore Croce Bianca Imperia) e la vicecomandante della Polizia locale Erica Biondi Zoccai.

Già nei giorni scorsi il progetto ha visto un incontro "su strada" in Piazza Colombo, dedicato all'esercitazione pratica; questa volta è toccato alla teoria, con gli studenti che attraverso un qr code hanno avuto modo di partecipare a un quiz sulla sicurezza stradale, portando avanti il percorso di formazione che da ormai cinque anni accompagna la città di Sanremo.

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium