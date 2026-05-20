Turismo, tour nell’estremo Ponente per Lombardi: incontri a Ventimiglia, Apricale e Castelvittorio

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha incontrato questa mattina a Ventimiglia il sindaco Flavio Di Muro, il neo assessore al Turismo Faedda, l’assessore Catalano e alcuni consiglieri comunali per affrontare i temi legati allo sviluppo turistico dell’area ventimigliese.

Al termine dell’incontro, Lombardi ha salutato gli operatori del mercato di Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti presenti in Comune per una riunione con il vicesindaco e assessore Agosta. Successivamente l’assessore regionale si è recato ad Apricale, dove ha incontrato il sindaco Silvano Pisani per illustrare le iniziative della Regione Liguria in ambito turistico e confrontarsi sulle prospettive di valorizzazione del borgo. La visita si è infine conclusa a Castelvittorio, dove il sindaco Oddera e l’amministrazione comunale hanno mostrato a Lombardi il nuovo forno comunale, realizzato grazie a un bando Psr della Regione Liguria.

L’opera rappresenta un presidio importante per la tutela delle tradizioni gastronomiche locali, a partire dalla storica “Sagra del Turtun”, che quest’anno si svolgerà domenica 2 agosto.