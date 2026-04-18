Elezioni amministrative 2026, 'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare (Foto)

'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare, nei pressi dell'hotel Parigi.

Un'occasione per presentare la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino. "La serata di ieri è stata una bellissima occasione per ritrovarci insieme a tanti amici e sostenitori" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "L’obiettivo dell’incontro era chiaro: diffondere quel senso di responsabilità a cui oggi siamo tutti chiamati. Bordighera ha bisogno di tutti noi e non può più attendere. Per questo dobbiamo sentire forte il dovere di fare squadra".