ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 18 aprile 2026, 10:01

Elezioni amministrative 2026, 'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare (Foto)

"Nei prossimi giorni presenteremo con un incontro pubblico il programma amministrativo", dice il candidato sindaco Davide Sattanino

Elezioni amministrative 2026, 'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare (Foto)

'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare, nei pressi dell'hotel Parigi.

Un'occasione per presentare la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino"La serata di ieri è stata una bellissima occasione per ritrovarci insieme a tanti amici e sostenitori" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "L’obiettivo dell’incontro era chiaro: diffondere quel senso di responsabilità a cui oggi siamo tutti chiamati. Bordighera ha bisogno di tutti noi e non può più attendere. Per questo dobbiamo sentire forte il dovere di fare squadra".

"Tutti insieme possiamo e dobbiamo costruire la Bordighera di domani. Lo dobbiamo ai nostri figli e alla nostra bellissima città" - sottolinea - "Il cammino che ci attende fino al 24-25 maggio sarà duro e impegnativo ma allo stesso tempo esaltante. Nei prossimi giorni presenteremo con un incontro pubblico il programma amministrativo che, grazie al vostro consenso, proietterà Bordighera nel futuro. Noi ci siamo".

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Elisa Colli

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