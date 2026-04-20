Stefano Sapino nella lista di Iacobucci: "Credo in una Bordighera attenta alla tutela degli animali, alla qualità della vita e all'ambiente"

"Mi candido come consigliere comunale perché credo in una città più attenta alla tutela degli animali, alla qualità della vita e alla convivenza tra cittadini e ambiente" - dice Stefano Sapino, che ha scelto di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Sono medico veterinario da oltre trent’anni" - fa sapere Sapino - "Nel corso della mia professione ho maturato una profonda esperienza nella cura degli animali e nel rapporto con le persone sviluppando sensibilità verso il benessere animale, la salute pubblica e il rispetto dell’ambiente".

"Voglio impegnarmi per promuovere iniziative concrete a favore del benessere animale e sostenere servizi dedicati e contribuire a rendere Bordighera una città sempre più civile, responsabile e attenta al territorio" - afferma Sapino - "Mi candido con esperienza, passione e spirito di servizio".