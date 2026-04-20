Sanremo, Consiglio comunale il 29 aprile: bilancio, eventi estivi e nomine tra i temi chiave in agenda

Si è svolta questa mattina, in Comune a Sanremo, la riunione dei capigruppo che ha definito i prossimi appuntamenti dell’attività consiliare. Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha confermato che la prossima assise si terrà il 29 aprile alle 17.30, preceduta alle 16.15 dal “Question Time”. Per quanto riguarda i contenuti, tra le pratiche che saranno sicuramente discusse figurano il rendiconto sul bilancio e il calendario delle manifestazioni estive, due temi centrali per la programmazione amministrativa e turistica della città.

All’ordine del giorno dovrebbero inoltre essere inseriti gli indirizzi per le nomine delle partecipate, passaggio rilevante per la gestione degli enti collegati al Comune. Prevista anche la discussione di due pratiche urbanistiche e di un debito fuori bilancio, elementi che completano un’agenda articolata e di particolare importanza.