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Politica | 21 maggio 2026, 07:01

Un’amministrazione comunale che ascolta: Obiettivo Bordighera propone un metodo di governo aperto e collaborativo

Trasparenza, partecipazione, canale digitale di segnalazione, incontri di quartiere e riassunto mensile delle delibere al centro della lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Un’amministrazione comunale che ascolta: Obiettivo Bordighera propone un metodo di governo aperto e collaborativo

Un’amministrazione comunale che ascolta con trasparenza e partecipazione, riassunto mensile del proprio operato per informare tutti i cittadini sui vari progetti in itinere o futuri, un canale digitale di segnalazione e incontri di quartiere: Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, propone un metodo di governo aperto e collaborativo.

"Uno dei motivi più profondi della crisi politica che ha portato al commissariamento di Bordighera è stato proprio il deficit di ascolto" – commenta il gruppo civico - "I cittadini si sono sentiti esclusi dalle decisioni, i consiglieri ignorati. Obiettivo Bordighera vuole invertire questa rotta. Non è uno slogan ma si basa su meccanismi concreti e verificabili come l’attivazione di un canale digitale di comunicazione, ad esempio".

"Attivare per cittadini e turisti un sistema digitale attraverso il quale segnalare in tempo immediato guasti e problemi di varia natura e dal quale si ottenga risposta garantita facilita sicuramente la risoluzione delle criticità" - dice Obiettivo Bordighera - "Lo stesso sistema sarà integrato dal supporto del Vigile di prossimità per gli interventi urgenti. Vogliamo anche pubblicare ogni mese un documento semplice e sintetico sia sul sito del Comune che in copie cartacee che riporti le principali delibere adottate dalla giunta municipale ma espresse con un linguaggio meno tecnico per addetti ai lavori e, quindi, maggiormente accessibile a tutti. La trasparenza non è mettere gli atti online: è farli comprendere".

"E’ necessario anche organizzare incontri regolari nei quartieri tra l’amministrazione e i cittadini a rotazione nelle diverse zone della città: centro, Bordighera Alta, Arziglia, Sasso, Borghetto San Nicolò, Montenero, località Due strade" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Ogni quartiere merita di sentirsi ascoltato direttamente. Insieme si possono risolvere le questioni in tempi decisamente più brevi. Pianificare meccanismi di consultazione per i cittadini in merito alle decisioni che riguardano grandi opere e scelte urbanistiche significative è un atto dovuto e di rispetto. Le decisioni che cambiano il volto della città non possono essere assunte senza coinvolgere chi, quella città, la vive. Il mandato delle amministrazioni è pro tempore mentre quanto resta in maniera permanente anche in futuro è la città. Per questo il dialogo continuo non è una cortesia ma un obbligo".

Obiettivo Bordighera si presenta ai cittadini con una promessa di metodo: "ogni mattina in Comune, deleghe reali ai consiglieri, risposte in tempi certi. Ascolto, presenza e fatti".

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I.P.E.

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