Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Predisposto un piano per una città più sicura e inclusiva"

Una città più sicura per tutti. E' l'obiettivo del candidato sindaco Davide Sattanino insieme alla sua lista civica Obiettivo Bordighera.

Videosorveglianza, vigile di prossimità e abbattimento delle barriere architettoniche al centro del piano per la sicurezza urbana e l’inclusione di Obiettivo Bordighera. "Sentirsi sicuri per strada, di sera, nel proprio quartiere, è un diritto fondamentale" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "A Bordighera questo diritto non sempre viene garantito allo stesso modo in tutte le zone della città. Il centro storico di notte, ad esempio, presenta criticità come alcune vie periferiche, i sottopassi che conducono al lungomare sono privi di illuminazione. I residenti lo segnalano da anni".

Maggiori controlli, presidio del territorio e accessibilità tra le priorità. "Abbiamo predisposto un piano concreto per sanare queste situazioni non più tollerabili" – sottolinea il candidato sindaco di Obiettivo Bordighera – "Intanto implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale inclusi il paese alto, le località Arziglia e Due strade, Borghetto San Nicolò e Sasso. Necessario integrare la videosorveglianza pubblica con quella privata e adottare anche il sistema dell’illuminazione cosiddetta 'intelligente'. Indispensabile anche individuare il vigile di prossimità. Si tratta di un servizio di vigilanza che monitori a rotazione le diverse zone della città e che abbia il compito di garantire la sicurezza ma anche identificare le criticità in fatto di manutenzione da trasmettere tempestivamente poi all'ufficio tecnico. Un presidio che unisca sicurezza e cura del territorio".

Obiettivo Bordighera intende ripristinare le pattuglie serali e notturne degli agenti locali soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore affluenza turistica. "Un servizio che funzioni da deterrente contro la microcriminalità e tuteli i diritti dei cittadini e degli esercizi commerciali" – dice il gruppo civico – "Dobbiamo anche completare il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche. Si deve procedere sistematicamente all’eliminazione delle strutture ancora esistenti, a partire dai marciapiedi, secondo il Piano di interventi già depositato in Comune. Una città inclusiva è una città più sicura per tutti".

"Bordighera deve diventare maggiormente sicura" – conclude il candidato sindaco Davide Sattanino - "Non è un tema di centrodestra o centrosinistra: è un diritto di tutti. La sicurezza si costruisce con la presenza, la prevenzione e il presidio costante del territorio. Obiettivo Bordighera vuole che ogni bordigotto giovane o anziano, residente ma anche turista, si senta protetto ovunque in città".