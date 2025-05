Sanremo: il 20 maggio la riapertura definitiva di strada Tre Ponti, stanno terminando i lavori del Roya 1 di Rivieracqua

E’ prevista per il 20 maggio prossimo la riapertura totale di strada Tre Ponti, la via che costeggia le spiagge della omonima zona balneare di Sanremo, sotto scacco da tempo per la posa della nuova tubazione del Roya 1, fondamentale per l’approvvigionamento idrico dell’intera provincia di Imperia.

Rivieracqua, che sta svolgendo i lavori, ha infatti confermato agli uffici tecnici del Comune che, la prossima settimana è previsto il termine dei lavori di sostituzione della condotta del Roya 1 e del ‘relining’ della tubazione in strada Tre Ponti e, dal 12 maggio scatteranno i lavori di asfaltatura dell’intero piano viabile. Secondo il crono programma il completamento degli asfalti terminerà intorno al 20 maggio.

Contestualmente il comune realizzerà anche un marciapiede da 150 metri all’inizio della strada che consentirà il transito dei pedoni. Terminerà quindi il calvario dei gestori degli stabilimenti balneari e dei fruitori, che potranno vivere il mare nel corso della prossima estate con una situazione decisamente meno precaria.