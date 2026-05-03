Sanremo, proseguono i lavori sulla rotatoria di San Martino: fine lavori prevista per luglio (Foto)

Procedono i lavori sulla rotonda di San Martino, che dovrebbero essere terminati, salvo imprevisti, entro il mese di luglio: manca poco quindi alla riqualificazione di un'area che per diversi anni è stata all'interno del piano delle opere pubbliche. I lavori stanno andando avanti con regolarità, con gli operai della ditta Masala attivi sul cantiere per proseguire le operazioni.

L'iter che ha portato al via dei lavori è stato complesso: trattandosi di un'opera importante per la zona, spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, sia per una questione di sicurezza che per un discorso di riqualificazione estetica dell'area ma che, per diverse ragioni, è rimasta per lungo tempo solamente un progetto facente parte del piano triennale delle opere pubbliche che veniva continuamente posticipato.

La svolta arriva, come noto, in seguito all'incontro con i rappresentanti di Portosole, con i quali era necessario concordare le opere necessarie all'ammodernamento della zona, che prevedeva lo scomputo di interventi in strada Gavagnin, nel parcheggio di Villa Magnolie e interventi sul verde pubblico: insieme a questi interventi è stato trovato l'accordo di inserire anche la rotatoria. "In questo modo si ottiene un intervento privato che però resta di interesse pubblico - incalza l'assessore - Dobbiamo sempre trovare delle soluzioni che permettano di ottenere questi risultati".

Il progetto, dal valore complessivo di circa 415 mila euro, punta a migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale in uno degli incroci più critici della città. Tra gli interventi previsti figurano il rifacimento dei marciapiedi, nuovi attraversamenti pedonali rialzati, percorsi tattili per ipovedenti e un aggiornamento dell’illuminazione pubblica. Al centro della rotatoria sorgerà anche un’aiuola verde con bordure in arenaria, con l’obiettivo di riqualificare l’area anche dal punto di vista estetico.