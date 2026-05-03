Rendiconto 2025, il sindaco di Camporosso Gibelli: "La minoranza tenta di generare confusione"

"L'intervento della minoranza restituisce una lettura parziale e fuorviante della situazione finanziaria del Comune, che rischia di creare allarmismi ingiustificati tra i cittadini. Il parere del revisore, favorevole con rilievi, viene presentato in modo strumentale. Si tratta, infatti, di una prassi ordinaria, prevista proprio per garantire trasparenza e rigore contabile. Non è, come si vorrebbe far credere, un segnale di criticità strutturali" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni del gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso formato da Maurizio Morabito, Domenica Arsi e Marco Bertaina.

"Ancora più superficiale è l’interpretazione sull’anticipazione di tesoreria che consiste in una sorta di linea di credito temporanea che il Comune utilizza per pagare subito le imprese e i fornitori. Il suo utilizzo, peraltro limitato, è legato ai ritardi nei trasferimenti statali per opere pubbliche già realizzate. Non a una cattiva gestione. La differenza è sostanziale. Nonostante questi ritardi, l’amministrazione ha garantito pagamenti importanti alle imprese, rispettando gli impegni assunti. Questo è un dato di fatto, non un’opinione" - mette in evidenza Gibelli - "Sull’avanzo di amministrazione si arriva addirittura a capovolgere la realtà, poiché un avanzo disponibile contenuto è il segnale che le risorse vengono prontamente utilizzate per investimenti e servizi invece di essere lasciate improduttive. Parlare di criticità in questo contesto significa ignorare volutamente il funzionamento della finanza pubblica locale".

"Anche sul fronte delle entrate prosegue il lavoro costante di recupero dell’evasione sulla Tari che ha già prodotto risultati concreti con una riduzione progressiva del fenomeno" - sottolinea il primo cittadino - "Per quanto riguarda gli investimenti, come la nuova scuola, le affermazioni della minoranza sono infondate poiché le coperture finanziarie sono solide e il percorso procede secondo programma. Il rendiconto certifica un ente in pieno equilibrio capace di gestire risorse importanti e mantenere il controllo dei conti. Le aree di miglioramento ci sono e le affrontiamo con serietà ma descrivere la situazione come critica è semplicemente scorretto".