Speciale weekend: un assaggio di primavera tra borghi fioriti, passeggiate enogastronomiche, teatro e musica

La provincia di Imperia e il suo entroterra si animano questo fine settimana con un ventaglio di eventi che spaziano dalla cultura all'enogastronomia, passando per lo sport e la natura. Che siate amanti del mare o delle tradizioni montane, curiosi esploratori di borghi antichi o appassionati di musica e teatro, questo weekend del 3 e 4 maggio ha qualcosa di speciale in serbo per voi.

Tutto pronto per la 12esima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, in programma oggi e domani nel centro storico di Taggia. L’evento, ormai tradizionale, nasce per valorizzare e promuovere l’oliva taggiasca, l’olio EVO, il vino Moscatello di Taggia e tutti i prodotti del territorio. La manifestazione si svilupperà, come nelle altre edizioni, tra piazza Cavour e via Soleri, cuore del centro storico annoverato tra i Borghi Più Belli d’Italia.

Sarà Luca Pappagallo, il ‘cuciniere’ star del web, l’ospite speciale dell’edizione 2025. Con oltre 3 milioni di followers tra YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, è tra i volti più noti del momento nel mondo dell’enogastronomia. Pappagallo sarà protagonista del cooking show in programma oggi pomeriggio alle 16.00 in piazza Cavour. Presenterà una ricetta dal suo ultimo libro ‘La nostra cucina di casa’, un viaggio alla riscoperta degli antichi sapori della cucina italiana, attraverso una serie di ricette di famiglia raccolte anche grazie ai viaggi e all’incontro con i suoi fan.

Il programma di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea prevede inoltre numerosi incontri a tema, oltre a diversi momenti di spettacolo e iniziative dedicate ai bambini come il giro sul pony. Gli eventi in programma saranno arricchiti dall’esposizione e dal mercatino dei prodotti locali, in collaborazione con i produttori del territorio, che si svilupperà lungo via Soleri. A tirare le fila di queste due giornate sarà il presentatore e showman Gianni Rossi (il programma nel dettaglio a questo link)

Un altro tuffo nei sapori locali è quello che si potrà fare partecipando ad Ospedaletti all’evento ‘Passeggiando Assaporando’ uno degli appuntamenti più importanti del calendario annuale delle manifestazioni del Comune rivierasco. Si tratta di una passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio, con diversi punti di ristoro attraverso un percorso da effettuare a piedi o parzialmente con bus-navetta gratuito. Quest'anno sono sei i punti di ristoro: dopo aver acquistato il ticket presso la biglietteria situata sotto il portico del Municipio (prezzo 20 euro tutto compreso), sabato mattina i primi due punti di ristoro apriranno già a partire dalle ore 11, mentre tutti gli altri saranno aperti da mezzogiorno, con chiusura alle ore 16. Ad accompagnare 'Passeggiando Assaporando' è prevista la musica live a cura dell'Accademia Musicale Ospedaletti (più info a questo link).



Ed è anche tutto pronto per il Picnic al Parco Urbano di Imperia che si svolgerà oggi a partire dalle ore 11.00. L'evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dedicato a bambini e famiglie, vedrà un'intera giornata di spettacoli e sorprese. Un'iniziativa aperta al pubblico, totalmente gratuita, con numerose attività per grandi e piccini dove il Parco Urbano si trasformerà in un grande palcoscenico con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Accoglienza ed animazione a partire dalle ore 11.00 e poi dalle ore 14.00 fino alle 17.00 si alterneranno trampolieri, laboratori, Pompieropoli, spettacoli e la grande caccia all'uovo. Tra le attività anche il laboratorio di bolle giganti, il crazy taxi che effettuerà il giro del Parco Urbano, il ‘Pink Box’ con Amaranta e Tamarindo che daranno vita ai celebri personaggi di Barbie e Ken: acrobazie, numeri di magia trasformeranno il palco in un mondo di favole rosa. La giornata sarà animata dalla caccia all'uovo.



Da non perdere, questa sera, l’ultimo appuntamento primaverile del Ghost Tour Dolceacqua, itinerario notturno di Autunnonero che torna con un nuovo viaggio tra i carrugi del centro storico del Paese dei Doria, guidato per l’occasione dalle Storyteller Marta Laveneziana e Brigida Melga. Un percorso a piedi che partirà dal Ponte Vecchio e salirà fino al Castello dei Doria con un ingresso notturno di grande suggestione. Il Ghost Tour Dolceacqua parte alle 22.00 davanti al Ponte Vecchio. Prenotazione obbligatoria (più info).



La Città dei Fiori si conferma un vivace centro culturale. Oggi e domani il Teatro Ariston ospita la 17ª edizione del Sanremo Dance Festival, un concorso internazionale che promette coreografie mozzafiato in diverse discipline con la partecipazione di 82 scuole di danza e 1800 ballerini (il programma). Per gli amanti del vintage, Villa Ormond si trasforma in un paradiso dello shopping al chilo con ‘VinoKilo - Vintage Kilo Sale’, un evento che proseguirà anche domenica. Non mancheranno le occasioni per scoprire l'anima storica di Sanremo: nel pomeriggio di sabato, una visita guidata condurrà i visitatori alla scoperta della ‘Pigna’, l'affascinante città medievale con i suoi carruggi e scorci panoramici. Gli sportivi potranno assistere al ‘Trofeo Casinò Sanremo’, una competizione pugilistica di alto livello al Teatro dell'Opera del Casinò.

Domenica 4 maggio si segnala, sempre a Sanremo, il convegno sulla Loggia Mazzini, in occasione dei 125 anni dalla sua fondazione, con interventi tra cui quello di Alessandro Cecchi Paone. L’appuntamento, dal titolo ‘La Loggia Mazzini di Sanremo, dall'Ancien Régime alla modernità: eventi e personaggi’ è per le 10 al Teatro Cinema Centrale.



Spettacoli teatrali e musicali

Per gli appassionati di musica, questo pomeriggio alle 18.00, la rassegna ‘Musica Arti & Mestieri’ presso la Federazione Operaia Sanremese propone un concerto intimo e raffinato con la pianista Luisa Repola accompagnata dal mandolino di Freddy Colt e dal flauto di Aurora Pulinetti. In programma, pagine classiche di compositori come Debussy, Massenet e Donizetti. L'ingresso è libero e gratuito, un'ottima occasione per godersi della buona musica in un'atmosfera accogliente.

Gli amanti del teatro potranno invece immergersi nelle atmosfere enigmatiche de ‘Il Calapranzi’ di Harold Pinter, in scena alle ore 21.15 presso la Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero a San Lorenzo al Mare.

Domenica 4 maggio riporta la grande musica a Sanremo. Alle ore 18.00, il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà il concerto ‘Gioia di vivere e la più famosa delle ‘incompiute’’, con l’orchestra sinfonica diretta dal M° James Henshaw e Massimo Urban al pianoforte. Il programma include musiche di Nicola Elias Rigato, Franz Schubert e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Spostandoci a Bordighera, la serata di domenica sarà allietata dalle note della Banda musicale ‘Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera’. L'appuntamento è fissato per le ore 21.00 al Teatro Comunale ‘Giancarlo Golzi’, con ingresso libero. Un'occasione per apprezzare il talento delle bande musicali locali.

Anche l'entroterra offre spunti musicali interessanti. Sabato 3 maggio a Diano Arentino, la rassegna Trek&Jazz culminerà alle ore 17.00 nella frazione di Evigno con il concerto ‘A new Home’ del ‘Rosario Bonaccorso Quartet’, preceduto da una breve passeggiata nella natura.

A Camporosso, domenica 4 maggio alle ore 17.00, la Sala Tigli del Centro Falcone ospiterà un concerto dell’OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. L'ingresso è libero e gratuito.



Sempre l'entroterra offrirà diverse opportunità per gli amanti delle attività all'aria aperta. A Badalucco si terrà ‘Trail gli ulivi’, con due percorsi di diversa lunghezza. Camporosso ospiterà la camminata non competitiva ‘Donna Vita Libertà’, un evento a sostegno di progetti per l'infanzia. Triora vivrà la suggestiva ‘Processione del Monte’, un'antica tradizione religiosa.

Villa Faraldi sarà animata per tutto il fine settimana da ‘Fiori in Festa’, una manifestazione che unisce borghi fioriti, cantine aperte, street food e attività per bambini. Tra i numerosi eventi che coloreranno le due giornate, spiccano alcuni appuntamenti imperdibili. Il sabato sera, a partire dalle ore 18.00, l'aperitivo in musica offrirà un viaggio musicale attraverso la storia della chitarra, da Bach ai giorni nostri. La domenica pomeriggio, alle ore 15.30, l'associazione ‘Ad occhi aperti’ presenterà ‘Clownerentola’, uno spettacolo teatrale per tutte le età che rivisita la favola di Cenerentola in chiave comica e poetica. Per gli amanti dei sapori autentici, ‘U Gumbu de Nuccio’ proporrà degustazioni e metodi d'assaggio dell'olio d'oliva, un'occasione per scoprire i segreti di questo prezioso prodotto locale. Infine, da non perdere la premiazione del concorso di poesie ‘Fiori InVersi’ che si terrà domenica alle 17.30, un evento che celebra la creatività e l'amore per la poesia.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

