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Eventi | 02 maggio 2026, 15:03

Ospedaletti, Stefania Bertola chiude il Festival delle Ragazze (Foto)

Dialogherà con l’autrice Raffaella Fenoglio. Letture a cura di Emanuela Tralci

Ospedaletti, Stefania Bertola chiude il Festival delle Ragazze (Foto)

Stefania Bertola chiude il Festival delle Ragazze a Ospedaletti. L'incontro è previsto il 10 maggio alle 17 presso la sala Eventi La Piccola.

Dialogherà con l’autrice Raffaella Fenoglio. "Gran finale della rassegna Il Festival delle Ragazze" - dicono le organizzatrici - "A chiudere con brio questa edizione sarà l’amatissima autrice torinese Stefania Bertola, che presenterà il suo nuovo romanzo La rosa e la spina (Giulio Einaudi Editore). Un libro brillante, ironico e profondamente umano, che racconta con leggerezza e intelligenza le contraddizioni dell’amore, della famiglia e della vita dopo i quarant’anni".

Letture a cura di Emanuela Tralci. "Un appuntamento imperdibile per ridere, emozionarsi e concludere insieme questa stagione all’insegna della letteratura al femminile" - sottolineano le organizzatrici.

Elisa Colli

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