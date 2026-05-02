Si alza il sipario sulla stagione primaverile-estiva dei Martedì letterari

Dopo la ricca stagione invernale continua l’appuntamento con i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, con una rosa di 15 appuntamenti da maggio a fine agosto.

Eleonora Puglia, Alba Parietti e Federico Traversa per Don Gallo, Riccardo Nencini, Mario Giordano, Gustavo Zagrebelsky, Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, il Maestro Michelangelo Pistoletto, Daniele La Corte, Luca Lo Basso, Antonio Caprarica, Serena Bortone, Marcello Veneziani, Andrea Vitali, Concita de Gregorio, Maurizio De Giovanni sono i protagonisti della stagione primaverile - estiva di Martedì Letterari.

“Tematiche che si rinnovano di appuntamento in appuntamento e personaggi che scrivono pagine della nostra cultura contemporanea. Sono questi gli elementi determinanti dei Martedì Letterari che anche per l’estate 2026 tornano in riva al mare. Sei prestigiosi incontri che si uniscono al calendario eventi cittadino per coniugare divertimento e appagamento letterario nella diversificata offerta di momenti piacevoli anche serali. La scelta degli ospiti da Antonio Caprarica a Maurizio De Giovanni a Concita De Gregorio, a Serena Bortone a Marcello Veneziani ad Andrea Vitali permettono di godere di grandi narratori sotto le stelle e con il profumo del mare. Ringraziamo tutti i prestigiosi autori presenti nella nostra rassegna primaverile ed estiva e l’affezionato pubblico.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.