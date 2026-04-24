Sanremo inaugura “Piazza Cassini 10/11”: nuovo spazio culturale e via al Festival della Parola Reloaded (Foto)

Un nuovo spazio dedicato alla cultura nasce nel cuore della città dei fiori. Venerdì 24 aprile sarà inaugurata la sede di Piazza Cassini 10/11, destinata a diventare un punto di riferimento per incontri, presentazioni e iniziative aperte alla comunità. L’appuntamento segna anche l’avvio della nuova edizione del Festival della Parola Reloaded, con un calendario di eventi gratuiti fino al 27 aprile.

Ad aprire l’inaugurazione saranno il sindaco Alessandro Mager e l’assessore alla cultura Enza Dedali, che presenteranno ufficialmente il progetto. Subito dopo spazio alla letteratura con la presentazione del libro di Evelina Sgarbi, “Nata Sgarbi – Storia di un padre e di una figlia” (Edizioni Edizioni Piemme), in cui l’autrice racconta il rapporto complesso con il padre Vittorio Sgarbi e il peso di un cognome celebre.

Lo spazio di piazza Cassini sarà messo gratuitamente a disposizione di associazioni, scuole e cittadini per organizzare attività culturali. I locali, privi di barriere architettoniche, potranno essere prenotati contattando gli uffici comunali. «Uno spazio aperto alla comunità per sviluppare iniziative culturali in uno dei luoghi più caratteristici della città», ha spiegato Dedali.

Il programma del Festival

La rassegna proseguirà la sera stessa, alle 21, all’Oratorio di Santa Brigida con Vincenzo Costantino “Cinaski”, protagonista di uno spettacolo tra poesia e underground.

Sabato 25 aprile, alle 11.30, al Cimitero monumentale della Foce andrà in scena “Mille baci”, con le poesie internazionali trasformate in canzoni da Patrizia Cirulli in duo con il chitarrista Renato Caruso. Alle 18, al Club Tenco, sarà presentato il volume “L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer” dello storico sound engineer Maurizio Biancani.

Domenica 26 aprile, alle 18, il Teatro del Casinò ospiterà lo spettacolo teatrale-musicale “Canzoni per la pace” ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo.

La chiusura è prevista lunedì 27 aprile alle 11.30, sempre al Teatro del Casinò, con lo storytelling “L’arte rubata. La guerra segreta dei quadri” di Benedetta Artefacile.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con l’obiettivo di rendere la cultura sempre più accessibile e condivisa nel centro di Sanremo.