Un secolo di storia, Dario Canavese scrive un libro sul centenario degli alpini di Ventimiglia: "Preziosa testimonianza" (Foto)

Un secolo di storia locale. "1926-2026. Gli alpini di Ventimiglia celebrano un secolo di storia" è il titolo del libro scritto dall'alpino Dario Canavese che verrà presentato sabato 25 aprile alle 16 nel salone polivalente di Sant'Agostino nella città di confine.

Il libro celebra il centenario del gruppo alpini ventimigliese. "Scrivere questo libro ha rappresentato per me molto di più di un semplice lavoro di ricostruzione storica: è stato un percorso personale, intenso e profondamente sentito" - dice l'alpino Dario Canavese - "Da alpino e da capogruppo per trentacinque anni del gruppo alpini di Ventimiglia, ho avvertito il dovere morale e affettivo di raccogliere, ordinare e tramandare la memoria di una storia che appartiene non solo agli alpini ma all'intera comunità".

Un lavoro di ricerca intensa condotta con passione e pazienza dall'alpino Canavese. "Nel corso di questo lavoro non sono mancate le difficoltà, in particolare nell'accertare con precisione l'anno di fondazione del gruppo e nel ritrovare i nomi dei suoi primi fondatori, spesso affidati ai ricordi che a documenti ufficiali. Proprio queste sfide hanno reso la ricerca ancora più coinvolgente, trasformandola in un vero tuffo nel passato tra testimonianze, racconti e frammenti di vita vissuta" - sottolinea Canavese - "Le ricerche personali, condotte con passione e pazienza, mi hanno permesso di recuperare informazioni preziose e di dare voce a uomini che hanno costruito, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza, la storia del gruppo. Le numerose fotografie raccolte in questo volume rappresentano una preziosa testimonianza visiva dell'attività svolta nel corso degli anni, dei momenti di impegno e di quelli di condivisione. Questo libro nasce, infine, con uno sguardo rivolto al futuro con la speranza che le nuove generazioni possano riconoscersi in questi valori e continuare a portare avanti con orgoglio lo 'spirito alpino'".